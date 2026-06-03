ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μια νέα εποχή επενδύσεων και ανάπτυξης στον τουρισμό και την διαμονή

Ο Όμιλος επενδύει δυναμικά στον τομέα του real estate, με έργα που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο ζωής στην Αθήνα και διαμορφώνει ένα νέο επενδυτικό αποτύπωμα που συνδυάζει βιώσιμη ανάπτυξη, σύγχρονες υποδομές, υψηλή αισθητική και νέες εμπειρίες αστικής διαμονής.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισέρχεται στην επόμενή του μέρα, με ανανεωμένη επιχειρησιακή στρατηγική επικεντρωμένη στους τομείς της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, με έμφαση στον τουριστικό κλάδο.

Συνδυάζοντας τη βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών με καινοτόμες πρακτικές, ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά των ακινήτων μέσα από νέες επενδυτικές ευκαιρίες, με έμφαση στον αστικό ιστό της Αθήνας, που εναρμονίζουν υποδομές υψηλών προδιαγραφών με εμπειρίες μοναδικής ποιότητας.

Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, η διαμονή αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Το The Fiction Athens, μία ακόμα σημαντική επένδυση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας REDS, ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση, αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής για επενδύσεις σε ακίνητα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και μακροπρόθεσμη αξία.

Σε συνέχεια εκτεταμένων εργασιών αρχιτεκτονικού και λειτουργικού επανασχεδιασμού, καθώς και ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης, το ακίνητο μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο πέντε αστέρων υψηλών προδιαγραφών και σε έναν δυναμικό προορισμό στο κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η νέα τάση του “city living” βρίσκει την ιδανική της έκφραση μέσα από τα Hestia Luxury Apartments. Με 182 διαμερίσματα σε 8 σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, στο κέντρο της Αθήνας, η Hestia επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του city stay, προσφέροντας την άνεση του σπιτιού σε συνδυασμό με την ποιότητα ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο κέντρο της πόλης. Επεκτείνεται δυναμικά και στο παράκτιο μέτωπο της Αθήνας, με το εμβληματικό έργο ανάπλασης της Μαρίνας Αλίμου.

Η νέα Μαρίνα Αλίμου φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο, ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό. Έναν χώρο που ενώνει τη ζωή της πόλης με τη θάλασσα, δημιουργώντας μια φυσική συνέχεια ανάμεσα στο αστικό τοπίο και το παραλιακό μέτωπο.

Το έργο, αναπτύσσεται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθρώπινη εμπειρία. xαμηλής δόμησης κτίρια, ενσωματωμένα σε πλούσιο πράσινο, ανοιχτοί χώροι, ποδηλατόδρομοι, εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις, αλλά και σύγχρονες υποδομές ελλιμενισμού, συνθέτουν ένα ζωντανό οικοσύστημα που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης, αναψυχής και επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για ένα «πράσινο έργο» που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, δίνοντας έμφαση στη βιοκλιματική λειτουργία, στη διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και στη δημιουργία ανοιχτών, προσβάσιμων χώρων για όλους.

Σε αυτό το νέο αφήγημα ανάπτυξης, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν επενδύει απλώς σε υποδομές. Δημιουργεί προορισμούς. Από τα σύγχρονα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας έως τη μεταμόρφωση του παραλιακού μετώπου, κάθε έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οράματος επένδυσης όχι μόνο σε σύγχρονες υποδομές αλλά και σε εμπειρίες, σε ανθρώπους και σε ένα μέλλον όπου η ποιότητα ζωής και η καινοτομία συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.