Κινεζικός κολοσσός αυτοκινήτων επενδύει 200 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη: Στόχος η παραγωγή 120.000 οχημάτων τον χρόνο

Η επένδυση στη Γαλικία αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ με παραγωγική δυναμικότητα 120.000 οχημάτων ετησίως.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ευρώπη, με τον όμιλο SAIC Motor να δρομολογεί τη δημιουργία του πρώτου του εργοστασίου επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στη Γαλικία της βορειοδυτικής Ισπανίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έργα των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας στην περιοχή της Φερόλ, η οποία θα εξυπηρετεί την παραγωγή και διανομή οχημάτων προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο όμιλος SAIC, γνωστός κυρίως μέσω της μάρκας MG, επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει το απαραίτητο βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη παραγωγικών και logistics εγκαταστάσεων μεταξύ του εξωτερικού λιμανιού της Φερόλ και του δήμου Ας Πόντες.

Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο στόχος είναι η παραγωγή να φτάσει τις 120.000 μονάδες ετησίως. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις εντός του 2026, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, με το εργοστάσιο να τίθεται σε πλήρη λειτουργία το 2028.

Η απόφαση της SAIC αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε εμπορικό επίπεδο, καθώς επιτρέπει στον κινεζικό όμιλο να μειώσει την εξάρτησή του από εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα και να περιορίσει τις επιπτώσεις των επιπλέον δασμών που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

SAIC Motor και MG ακολουθούν έτσι το παράδειγμα άλλων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που επιλέγουν την Ευρώπη ως παραγωγική βάση, επιδιώκοντας ταχύτερη πρόσβαση στις αγορές της ηπείρου και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανική μονάδα της Φερόλ και άλλες τόσες έμμεσες, ενώ το κέντρο logistics στην περιοχή Ας Πόντες θα δημιουργήσει επιπλέον 300 θέσεις απασχόλησης.

Η επιλογή της Γαλικίας δεν θεωρείται τυχαία. Η περιοχή διαθέτει μακρά παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή εξαρτημάτων, καθώς και ανεπτυγμένες λιμενικές υποδομές, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση του κινεζικού ομίλου.

Η νέα επένδυση επιβεβαιώνει ότι η Ισπανία εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς κόμβους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερα διεθνή κεφάλαια σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού του κλάδου προς την ηλεκτροκίνηση.

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