Ο «Μπέντζαμιν Μπάτον της Κίνας»: 40 ετών, αλλά το σώμα του σταμάτησε να αναπτύσσεται όταν ήταν 9

40χρονος ηθοποιός έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ο «Μπέντζαμιν Μπάτον της Κίνας», εξαιτίας μιας σπάνιας κατάστασης που σταμάτησε οριστικά τη σωματική του ανάπτυξη στην παιδική ηλικία.

Η νεανική εμφάνιση του Χου Ξιάνγκ έγινε πρόσφατα θέμα συζήτησης στην Κίνα, όταν φωτογραφίες από τον γάμο του με τη σύζυγό του κυκλοφόρησαν ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και ορισμένοι χρήστες σχολίασαν κακόβουλα ότι το ζευγάρι μοιάζει περισσότερο με μητέρα και γιο, ο Χου δεν άφησε την κριτική να τον επηρεάσει, καθώς είναι κάτι που αντιμετωπίζει σε όλη του τη ζωή.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, ο Χου Ξιάνγκ γεννήθηκε πρόωρα, καθώς η μητέρα του υπέφερε από υποσιτισμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ήταν πάντα πιο μικροκαμωμένος από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, όμως γύρω στα εννέα του χρόνια η σωματική του ανάπτυξη σταμάτησε απότομα, με αποτέλεσμα να διατηρήσει την εμφάνιση μικρού αγοριού για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η λαμπρή καριέρα του στην υποκριτική

Κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του, ο Χου συχνά μπερδεύεται με έφηβο, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει τους στόχους του. Με την υποστήριξη της οικογένειάς του, ασχολήθηκε με την υποκριτική και έκανε το μεγάλο του ξεκίνημα το 2005, παίζοντας τον μαθητή δημοτικού στη δημοφιλή κωμική σειρά «Home with Kids». Εκείνη την εποχή, ο ίδιος ήταν 19 ετών.

Με τα χρόνια, ο Χου εμφανίστηκε σε επιτυχημένα δράματα όπως τα «Stepfather», «Chuang Guandong» και «Tunnel Warfare», ενσαρκώνοντας μια ποικιλία νεαρών χαρακτήρων. Οι σκηνοθέτες εκθειάζουν σταθερά τις υποκριτικές του ικανότητες και την ικανότητά του να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, κάτι που συχνά αποτελεί πρόκληση για τα πραγματικά παιδιά ηθοποιούς.

Ο 40χρονος ηθοποιός παραδέχεται ότι η παιδική του εμφάνιση και η φωνή του περιορίζουν σημαντικά το είδος των ρόλων που μπορεί να αναλάβει, αλλά πρόσθεσε ότι πάντα προσπαθεί να τελειοποιεί κάθε ευκαιρία που του δίνεται.

«Για μένα, δεν είναι εύκολο να βρω ένα σενάριο και έναν ρόλο που να μου αρέσει πραγματικά. Ελπίζω ότι μπορώ να κυριαρχήσω πλήρως σε κάθε ρόλο μέσα σε αυτό το εύρος. Αυτό, επίσης, μετράει ως ένα είδος επιτυχίας για έναν ηθοποιό», δήλωσε.

Ο Χου επιλέγει να ζει μια ήσυχη και σταθερή ζωή με τη σύζυγό του, προτιμώντας να επικεντρώνεται στην οικογένειά του και την τέχνη του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την περιττή προσοχή.

