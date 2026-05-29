Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Καύσωνας με ακραίες θερμοκρασίες πλησιάζει την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» τα Βαλκάνια

Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF αποτυπώνει τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr