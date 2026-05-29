Θρήνος στον Βόλο: 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε Πανελλήνιες - Τον είχε κυριεύσει το άγχος

Ο 47χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον μικρό του γιο, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να μην ενοχληθεί η κόρη τους την ώρα της εξέτασης.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο, την πρώτη ημέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων, όταν ένας 47χρονος επιχειρηματίας από τη Νέα Ιωνία εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας, που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο από τον μικρό του γιο, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως για βοήθεια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη έμφραγμα, το οποίο προκάλεσε ανακοπή καρδιάς.

Το άγχος για τις Πανελλήνιες της κόρης του

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 47χρονος ήταν τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερα φορτισμένος ψυχολογικά, καθώς η κόρη του ξεκινούσε σήμερα τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση και το άγχος που είχε για την προσπάθεια του παιδιού του.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι όλα συνέβησαν την ώρα που η κόρη του βρισκόταν στη διαδικασία της εξέτασης. Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, με τη σύζυγο του 47χρονου να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να ζητά να μην ενημερωθεί και να μην ενοχληθεί το παιδί της όσο έγραφε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Βόλου. Μια οικογένεια βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη αντιμέτωπη με μια ασύλληπτη απώλεια, σε μια ημέρα που για χιλιάδες μαθητές και γονείς είναι ήδη φορτισμένη από αγωνία και πίεση.

Οι Πανελλήνιες είναι μια διαδικασία που συχνά δοκιμάζει όχι μόνο τους υποψηφίους, αλλά και τις οικογένειές τους. Στην περίπτωση του 47χρονου, όμως, η αγωνία φαίνεται πως πήρε τραγικές διαστάσεις, αφήνοντας πίσω μια ιστορία που συγκλονίζει.

