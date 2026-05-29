Φλόριντα: Καρέ καρέ η στιγμή που εξερράγη ο πύραυλος της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος

Μια δοκιμή ρουτίνας μετατράπηκε σε θεαματικό ατύχημα για τη Blue Origin, όταν πύραυλος New Glenn εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Μια τεράστια πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης, όταν πύραυλος New Glenn της Blue Origin εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στατικής πυροδότησης στο Launch Complex 36 του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος προετοίμαζε έναν από τους πιο φιλόδοξους πυραύλους της για επόμενες αποστολές, σε μια περίοδο που προσπαθεί να μειώσει την απόσταση από τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από κάμερες παρακολούθησης και livestreams κοντά στη βάση, ο πύραυλος φαίνεται να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες, με την έκρηξη να δημιουργεί ένα μεγάλο σύννεφο φωτιάς και καπνού. Η Blue Origin επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «ανωμαλία» κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ξεκαθάρισε πως όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Δεν υπήρχε πλήρωμα ούτε φορτίο στον πύραυλο.

BREAKING: Blue Origin's New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Florida — World Source News (@Worldsource24) May 29, 2026

Η δύσκολη βραδιά της Blue Origin

Ο Τζεφ Μπέζος αντέδρασε δημόσια, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του ατυχήματος. Στο μήνυμά του σημείωσε ότι η εταιρεία θα ερευνήσει τι πήγε στραβά, θα επισκευάσει ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψει στις πτήσεις. Ήταν μια φράση με το γνωστό πείσμα των μεγάλων διαστημικών προγραμμάτων: οι αποτυχίες φαίνονται στον ουρανό, αλλά η δουλειά συνεχίζεται στο έδαφος.

Το συμβάν αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη Blue Origin, καθώς ο New Glenn δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πύραυλος. Είναι ο βασικός βαρύς εκτοξευτής της εταιρείας, σχεδιασμένος για μεγάλες αποστολές, δορυφορικά φορτία και μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα που συνδέονται με τη Σελήνη. Η NASA έχει ήδη αναθέσει στην εταιρεία συμβόλαιο περίπου 161 εκατ. ευρώ για εργασίες που σχετίζονται με τη σεληνιακή υποδομή, γεγονός που κάνει κάθε καθυστέρηση ακόμη πιο κρίσιμη.

Το ατύχημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Blue Origin προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στη SpaceX, όχι μόνο σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και αξιοπιστίας. Ο Ίλον Μασκ σχολίασε το περιστατικό με μια σύντομη φράση, λέγοντας ότι «οι πύραυλοι είναι δύσκολη υπόθεση». Και σε αυτή την περίπτωση, η φράση δεν ήταν υπερβολή.

Προς το παρόν, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά πόσο πίσω θα πάει το πρόγραμμα New Glenn. Η ζημιά στην εξέδρα, τα δεδομένα της δοκιμής και η έρευνα των αρμόδιων φορέων θα δείξουν αν πρόκειται για ένα βαρύ αλλά διαχειρίσιμο χτύπημα ή για καθυστέρηση μηνών. Στο διάστημα, η φιλοδοξία κοστίζει. Και μερικές φορές κάνει και πολύ θόρυβο.

