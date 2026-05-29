Η Xiaomi Αποκαλύπτει Πέντε Έξυπνες Οικιακές Συσκευές, μεταξύ των οποίων Μεγάλες Συσκευές, Τηλεοράσεις και Σκούπα Ρομπότ

Η Xiaomi αποκάλυψε σήμερα στην παγκόσμια αγορά μια νέα σειρά έξυπνων οικιακών συσκευών, η οποία περιλαμβάνει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγείο, πλυντήριο-στεγνωτήριο και σκούπα ρομπότ.

Μετά το περσινό παγκόσμιο ντεμπούτο των έξυπνων συσκευών της Xiaomi, αυτά τα νέα προϊόντα σηματοδοτούν μια ακόμη επέκταση και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη στρατηγική του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home» της Xiaomi, φέρνοντας εξυπνότερη συνδεσιμότητα, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και πιο εξελιγμένες εμπειρίες διαβίωσης στο σπίτι.

Η νέα σειρά συνδυάζει έξυπνες επιδόσεις, προηγμένη ενεργειακή απόδοση και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε καθημερινά οικιακά σενάρια. Η σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 προσφέρει καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας με προηγμένη τεχνολογία QD-Mini LED,¹ ενισχυμένους ρυθμούς ανανέωσης² και αναβαθμισμένη απόδοση ήχου για ζωντανά γραφικά και ομαλή κίνηση.³ Το κλιματιστικό Mijia Air Conditioner GentleAir δημιουργεί μια πιο απαλή, πιο άνετη ροή αέρα με περσίδες μικροοπών ακριβείας, ενώ υποστηρίζει γρήγορη ψύξη 30 δευτερολέπτων, ταχεία θέρμανση 60 δευτερολέπτων⁴ και βελτιστοποίηση ενέργειας με τη βοήθεια AI.⁵ Το ψυγείο Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L προσφέρει γενναιόδωρο αποθηκευτικό χώρο πολλαπλών ζωνών με τεχνολογία Ag⁺ Fresh που βοηθά στη μείωση των οσμών και τη διατήρηση της φρεσκάδας,⁶ παράλληλα με τεχνολογία dual inverter για πιο αθόρυβη και ενεργειακά αποδοτική ψύξη. Το πλυντήριο-στεγνωτήριο εμπρόσθιας φόρτωσης Mijia Front Load Washer Dryer 8kg συνδυάζει πλύσιμο και στέγνωμα μαζί, επιτυγχάνοντας 30% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από το όριο της ευρωπαϊκής κλάσης Α,⁷ ενώ εξαλείφει το 99,99% των βακτηρίων με ατμό υψηλής θερμοκρασίας.⁸ Η σκούπα ρομπότ Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro ολοκληρώνει την εμπειρία του έξυπνου σπιτιού με ισχυρή αναρρόφηση 15.000Pa,⁹ τεχνολογία διπλής προστασίας από το μπέρδεμα των τριχών¹⁰ και έναν αυτόματο σταθμό βάσης all-in-one για εύκολο καθάρισμα χωρίς τη χρήση των χεριών.

Και οι πέντε νέες οικιακές συσκευές είναι ενσωματωμένες στο οικοσύστημα της Xiaomi, επιτρέποντας την εξυπνότερη και πιο βολική διαχείριση του σπιτιού. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των συσκευών, να λαμβάνουν χρήσιμες ειδοποιήσεις, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις εξ αποστάσεως και να επωφελούνται από ενημερώσεις λογισμικού OTA από οπουδήποτε. Τα συμβατά μοντέλα υποστηρίζουν επίσης το Google Assistant ή την Alexa,¹¹ προσθέτοντας απρόσκοπτο φωνητικό έλεγχο για μια ακόμη πιο διαισθητική εμπειρία έξυπνου σπιτιού.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: Εύκολο Καθάρισμα για Καθημερινή Άνεση

Σχεδιασμένη για ξεκούραστο καθημερινό καθάρισμα, η Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro συνδυάζει κάλυψη από άκρη σε γωνία, ισχυρή αναρρόφηση, έξυπνη πλοήγηση και μια πλήρως αυτοματοποιημένη βάση για πιο ολοκληρωμένη εμπειρία καθαρισμού χωρίς τη χρήση των χεριών. Οι διπλοί ρομποτικοί βραχίονες εκτείνονται προς τα έξω για να φτάσουν σε άκρες και στενές γωνίες, μειώνοντας τα τυφλά σημεία. Προσφέροντας ισχυρή αναρρόφηση 15.000Pa,⁹ η Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σκόνη, τα υπολείμματα και τις τρίχες, ενώ το διπλό σύστημα κατά του μπερδέματος μειώνει το τύλιγμα των τριχών για πιο σταθερή απόδοση.¹⁰

Το έξυπνο σύστημα αποφυγής εμποδίων επιτρέπει ανίχνευση σε επίπεδο χιλιοστού,³³ ενώ η προηγμένη πλοήγηση με λέιζερ LDS εξασφαλίζει ακριβή κίνηση γύρω από έπιπλα, καλώδια και οικιακά αντικείμενα.³⁴ Όπου υπάρχουν χαλιά, ανασηκώνει αυτόματα τα σφουγγαράκια της και ενισχύει την αναρρόφηση για βαθύτερη απόδοση καθαρισμού.³⁵

Ο all-in-one αυτόματος σταθμός φόρτισης ενσωματώνει την αυτόματη συλλογή σκόνης,³⁶ και τον αυτοκαθαρισμό της σκούπας με πλύσιμο στις 2 περιστρεφόμενες σφουγγαρίστρες και το στέγνωμα τους με ζεστό αέρα σε ένα ενιαίο, βελτιωμένο σύστημα για μια πραγματικά hands-free εμπειρία. Η Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro υποστηρίζει επίσης τον έλεγχο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home για απομακρυσμένο προγραμματισμό και παρακολούθηση, καθώς και φωνητικό έλεγχο μέσω του Google Assistant και της Alexa,²⁹ επιτρέποντας εύκολη καθημερινή λειτουργία.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: Φέρνει την Κινηματογραφική Ψυχαγωγία Mini LED στο Σπίτι

Η σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 είναι διαθέσιμη σε μοντέλα 55", 65", 75", 85" και 98" για να ταιριάζει σε ποικίλους χώρους διαβίωσης και ανάγκες ψυχαγωγίας. Σχεδιασμένη σε κομψό σκούρο γκρι χρώμα με σταθερή βάση διπλού στηρίγματος, η σειρά συνδυάζει μια κομψή μινιμαλιστική αισθητική με μια premium εμπειρία θέασης, επιτυγχάνοντας αναλογία οθόνης προς σώμα έως και 98% σε όλη τη γκάμα.¹²

Με τη δύναμη της τεχνολογίας QD-Mini LED, η σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 προσφέρει βαθιά αντίθεση, ζωντανές λεπτομέρειες και εντυπωσιακή φωτεινότητα με μέγιστη φωτεινότητα έως 1200 nits,¹³ ευρεία χρωματική γκάμα 94% DCI-P3¹⁴ και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα.¹⁵ Η σειρά υποστηρίζει επίσης HDR10+, HLG και Filmmaker Mode για πιο ζωντανές εικόνες, ενώ το Dolby Vision®¹⁶ ενισχύει περαιτέρω την κινηματογραφική καθήλωση στα μοντέλα 85" και 98".

Σχεδιασμένα για πιο ομαλή εμπειρία ψυχαγωγίας και gaming, τα μοντέλα 55", 65" και 75" υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz στη λειτουργία Game Boost,¹⁷ ενώ τα κορυφαία μοντέλα 85" και 98" διαθέτουν εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz¹⁸ που μπορεί να ενισχυθεί έως και τα 288Hz στη λειτουργία Game Boost¹⁹ για εξαιρετικά ομαλή κίνηση χωρίς θολώματα σε περιεχόμενο με γρήγορη δράση. Συμπληρώνοντας τα γραφικά, τα διπλά ηχεία 15W σε όλη τη σειρά προσφέρουν εντυπωσιακό ήχο με υποστήριξη Dolby Audio™²⁰ και DTS:X, ενώ τα μοντέλα 85" και 98" αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία με Dolby Atmos®²¹ για πιο κινηματογραφικό και τρισδιάστατο ήχο.

Με το λειτουργικό σύστημα Google TV™²², η σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 συγκεντρώνει εφαρμογές streaming, εξατομικευμένες προτάσεις και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα έξυπνου σπιτιού σε μία πλατφόρμα. Η υποστήριξη για Apple AirPlay,²³ Google Assistant και Google Cast²⁴ επιτρέπει επιπλέον βολική συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών και φωνητικό έλεγχο.

Mijia Air Conditioner GentleAir: Γρήγορη Ψύξη και Απαλή Ροή Αέρα για Άνεση σε Όλο το Δωμάτιο

Σχεδιασμένο για να προσφέρει πιο απαλή και άνετη ροή αέρα, το Mijia Air Conditioner GentleAir είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 2.6 kW, 3.5 kW, 5.2 kW και 7.0 kW για διαφορετικούς χώρους διαβίωσης. Οι διάτρητες εσωτερικές περσίδες καθοδηγούν τον αέρα, αντικαθιστώντας τα ενοχλητικά απευθείας ρεύματα με μια απαλή και ομοιόμορφη αύρα.²⁵ Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της άνεσης, διαθέτει τρεις ειδικές λειτουργίες ροής αέρα για διαφορετικά σενάρια: το Halo Flow δημιουργεί μια περιβάλλουσα κυκλοφορία για την ελαχιστοποίηση των απευθείας ρευμάτων, το Canopy Flow ψύχει απαλά από ψηλά για ευρύτερη κάλυψη, ενώ το Carpet Flow επιτρέπει στον θερμό αέρα να ανεβαίνει φυσικά από το δάπεδο.

Κατασκευασμένο τόσο για άνεση όσο και για απόδοση, το Mijia Air Conditioner GentleAir υποστηρίζει γρήγορη ψύξη 30 δευτερολέπτων και ταχεία θέρμανση 60 δευτερολέπτων για άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας,⁴ ενώ η λειτουργία Turbo ξεκλειδώνει αμέσως τη μέγιστη απόδοση ψύξης ή θέρμανσης με ένα μόνο πάτημα. Η ροή αέρα τεσσάρων κατευθύνσεων προσαρμόζει περαιτέρω την κατεύθυνση του αέρα για πιο ευέλικτη άνεση σε διαφορετικούς χώρους.²⁶ Επίσης, μέσω της λειτουργίας Mijia AI Energy Saving, προσαρμόζει δυναμικά τη συχνότητα λειτουργίας με βάση τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση έως και 24,5% ανάλογα με το μοντέλο.⁵

Σχεδιασμένο για εξυπνότερη συνδεσιμότητα, το Mijia Air Conditioner GentleAir ενσωματώνεται άψογα με την εφαρμογή Xiaomi Home, επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο της ισχύος, τη ρύθμιση της έντασης του αέρα, την εναλλαγή λειτουργιών και πολλά άλλα. Πέρα από τον βολικό έλεγχο, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει συνεχώς τις προτιμήσεις του χρήστη και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις με βάση τα περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να βελτιστοποιεί την άνεση, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση. Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται επίσης αυτόματα στο φως του περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον ύπνου.²⁷ Για πρόσθετη ευκολία, υποστηρίζει hands-free φωνητικό έλεγχο μέσω του Google Assistant.¹¹

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L: Ο Μεγάλος Αποθηκευτικός Χώρος Συναντά την Προστασία της Φρεσκάδας

Σχεδιασμένο με ένα premium χρώμα ανοξείδωτου ατσαλιού και μοντέρνα διάταξη side-by-side (ντουλάπα), το Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L εναρμονίζεται άψογα στους σύγχρονους χώρους κουζίνας, ενώ προσφέρει γενναιόδωρο αποθηκευτικό χώρο για τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 621 λίτρων, η οποία περιλαμβάνει 385 λίτρα για συντήρηση και 236 λίτρα για κατάψυξη.²⁸ Στο εσωτερικό του, η αποθήκευση τριών επιπέδων και τα συνολικά 18 διαμερίσματα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για την πιο αποτελεσματική οργάνωση των τροφίμων, των ποτών και των «χύμα» προϊόντων.

Με τη δύναμη της τεχνολογίας dual inverter, το Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L προσφέρει ενεργειακά αποδοτική απόδοση παράλληλα με γρήγορη και ομοιόμορφη περιβάλλουσα ψύξη για τη διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών και στους δύο θαλάμους. Η τεχνολογία Ag⁺ Fresh ενισχύει περαιτέρω τη φρεσκάδα, μειώνοντας τις οσμές και τα βακτήρια, όπως το E. coli,⁶ υποστηρίζοντας την καθαρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση τροφίμων.

Για εξυπνότερη καθημερινή διαχείριση, το Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και τις λειτουργίες από οπουδήποτε, παράλληλα με τον έλεγχο μέσω του εξωτερικού πάνελ αφής LED. Υποστηρίζει επίσης το Google Assistant και το Amazon Alexa για φωνητικές εντολές hands-free.²⁹ Οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο βοηθούν επιπλέον τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων όταν η πόρτα του ψυγείου μένει ανοιχτή, ώστε να μειώνεται η περιττή απώλεια ενέργειας και η πιθανή σπατάλη τροφίμων.

Mijia Front Load Washer Dryer 8kg: All-in-One Λύση Πλύσης με Σχεδιασμό Ενεργειακής Απόδοσης

Κατασκευασμένο για αποτελεσματική καθημερινή φροντίδα των ρούχων, το Mijia Front Load Washer Dryer 8kg προσφέρει 30% καλύτερη ενεργειακή απόδοση από το όριο της ευρωπαϊκής κλάσης Α.⁷ Εξοπλισμένο με έναν μεγάλο κάδο 525mm και τεχνολογία power wash,³⁰ παράγει ισχυρή ροή νερού για βαθύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό. Η ειδική λειτουργία υγιεινής (hygiene mode) συνδυάζει ατμό υψηλής θερμοκρασίας και ζεστό νερό για την εξάλειψη του 99,99% των βακτηρίων, ενώ η λειτουργία ατμού μπορεί να προστεθεί σε επιλεγμένους κύκλους πλύσης για επιπλέον απολύμανση.⁸

Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται σε διαφορετικές καθημερινές συνήθειες, το Mijia Front Load Washer Dryer 8kg προσφέρει πάνω από 30 προγράμματα πλύσης,³¹ συμπεριλαμβανομένων μιας γρήγορης πλύσης 15 λεπτών³² για ελαφρώς λερωμένα ρούχα και μιας λειτουργίας πλύσης και στεγνώματος με ένα πάτημα για εύκολη καθημερινή άνεση. Με τη δύναμη του έξυπνου ελέγχου στεγνώματος, χρησιμοποιεί τρισδιάστατη ροή αέρα και αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για να σταματά αυτόματα το στέγνωμα μόλις τα ρούχα φτάσουν στην ιδανική κατάσταση, βοηθώντας στην πρόληψη της υπερθέρμανσης, ενώ διατηρεί τα υφάσματα απαλά και έτοιμα να φορεθούν.

Συνδυάζοντας την έξυπνη λειτουργικότητα με τον σύγχρονο σχεδιασμό, το πλυντήριο-στεγνωτήριο διαθέτει ένα καθαρό λευκό εξωτερικό σε συνδυασμό με ένα έγχρωμο πάνελ αφής για μια πιο διαισθητική εμπειρία χρήσης. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τους κύκλους πλύσης, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις με το πρόγραμμα «My Time» και να αποθηκεύουν εξατομικευμένες προτιμήσεις για πρόσβαση με ένα πάτημα. Για μακροχρόνια χρήση, οι ασύρματες ενημερώσεις (OTA) προσθέτουν συνεχώς νέα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τα προγράμματα πλύσης, κάνοντας την καθημερινή φροντίδα των ρούχων εξυπνότερη και πιο ξεκούραστη.

Διάθεση

Την περίοδο από 28 Μάη έως 07 Ιουνίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με την αγορά κάθε συσκευής:

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro ο τελικός καταναλωτής θα λαμβάνει ως δώρο Xiaomi Air Fryer 6.5L

Xiaomi Robot Vacuum H50 ο τελικός καταναλωτής θα λαμβάνει ως δώρο Xiaomi Air Fryer 6.5L

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy , καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σημειώσεις

¹ Τα δεδομένα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος: 512 ζώνες QD-Mini LED για την έκδοση 75'' / 384 ζώνες QD-Mini LED για την έκδοση 65'' / 308 ζώνες QD-Mini LED για την έκδοση 55'' / 880 ζώνες QD-Mini LED για την έκδοση 98'' / 640 ζώνες QD-Mini LED για την έκδοση 85''

² Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας 120Hz Game Boost στις ρυθμίσεις. Υποστηρίζει είσοδο HDMI 120Hz σε ανάλυση 1920 × 1080 ή 2560 × 1440.

³ Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Απαιτείται περιεχόμενο βίντεο που υποστηρίζει αποκωδικοποίηση Dolby Audio™ και DTS:X.

⁴ Για τις εκδόσεις 2.6 kW και 3.5 kW: σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών της Intertek, υπό καθορισμένες αρχικές συνθήκες, η θερμοκρασία εξόδου της εσωτερικής μονάδας μειώθηκε κάτω από τους 22°C εντός 30 δευτερολέπτων στη λειτουργία ψύξης (εξωτερική: 35°C DBT, εσωτερική: 27°C DBT και 19°C WBT) και αυξήθηκε πάνω από τους 36°C εντός 1 λεπτού στη λειτουργία θέρμανσης (εξωτερική: 7°C DBT και 6°C WBT, εσωτερική: 20°C DBT). Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την ποιότητα της εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις του χρήστη. Για την έκδοση 5.2 kW: Σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών της Intertek, υπό καθορισμένες αρχικές συνθήκες, η θερμοκρασία εξόδου της εσωτερικής μονάδας μειώθηκε κάτω από τους 22°C εντός 30 δευτερολέπτων στη λειτουργία ψύξης (εξωτερική: 35°C DBT, εσωτερική: 27°C DBT και 19°C WBT) και αυξήθηκε πάνω από τους 37°C εντός 1 λεπτού στη λειτουργία θέρμανσης (εξωτερική: 7°C DBT και 6°C WBT, εσωτερική: 20°C DBT). Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την ποιότητα της εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις του χρήστη. Για την έκδοση 7.0 kW: Σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών της Intertek, υπό καθορισμένες αρχικές συνθήκες, η θερμοκρασία εξόδου της εσωτερικής μονάδας μειώθηκε κάτω από τους 23°C εντός 30 δευτερολέπτων στη λειτουργία ψύξης (εξωτερική: 35°C DBT, εσωτερική: 27°C DBT και 19°C WBT) και αυξήθηκε πάνω από τους 39°C εντός 1 λεπτού στη λειτουργία θέρμανσης (εξωτερική: 7°C DBT και 6°C WBT, εσωτερική: 20°C DBT). Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την ποιότητα της εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις του χρήστη.

⁵ Σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών της Intertek, τα μοντέλα ASH-12WO/R2C2-EU πέτυχαν εξοικονόμηση ενέργειας 24,5% με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Mijia AI Energy Saving Mode. Δοκιμάστηκε υπό την ακόλουθη θερμοκρασία: εσωτερικός χώρος 32°C, εσωτερικός τοίχος 30°C, εξωτερικός χώρος 35°C· διάρκεια: 3 ώρες. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την εγκατάσταση και τις συνήθειες του χρήστη.

⁶ Η τεχνολογία Ag⁺ Fresh εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ψυγείο, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της κατάψυξης. Δοκιμάστηκε από την Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. για τους ρύπους τριμεθυλαμίνη και μεθυλομερκαπτάνη, αριθμός αναφοράς: KJ2025003674E, και για τους μικροοργανισμούς Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus) και Κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli), αριθμός αναφοράς: WJ2025003283E(A).

⁷ Το προϊόν δηλώνεται ότι είναι κατά 30% πιο ενεργοποιημένο ενεργειακά στην πλύση από το ελάχιστο όριο για την Κλάση Α, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της ΕΕ 2019/2014. Η δοκιμή διεξήχθη από την DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Hefei Branch, Αριθμός Αναφοράς 4705930.51. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και δεν αντιπροσωπεύουν επίσημη ενεργειακή ετικέτα ή κλάση της ΕΕ.

⁸ Δοκιμάστηκε από την TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Shanghai Branch σύμφωνα με το πρότυπο IEC/PAS 62958:2015, MOD. Υπό εργαστηριακές συνθήκες, το πρόγραμμα Υγιεινής (Hygiene) πέτυχε μείωση >99,9999% του Χρυσίζοντος Σταφυλόκοκκου και του Κολοβακτηριδίου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Ο ατμός είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένα προγράμματα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

⁹ Δοκιμάστηκε με μετρητή κενού (εύρος 0–35kPa, ακρίβεια 0,01kPa) στην είσοδο μιας πλήρως φορτισμένης σκούπας ρομπότ, η μέγιστη μετρούμενη αναρρόφηση έφτασε τα 15.000 Pa. Τα δεδομένα προέρχονται από τον κατασκευαστή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το περιβάλλον δοκιμής.

¹⁰ Αναφέρεται στην ενσωματωμένη τεχνολογία ξεμπερδέματος με δόντια χτένας σχήματος "Y" της κύριας μονάδας και στην πλευρική βούρτσα κατά του μπερδέματος, η οποία μειώνει το τύλιγμα των τριχών γύρω από την κύρια και την πλευρική βούρτσα κατά τον καθαρισμό. Οι εργαστηριακές προσομοιώσεις δοκίμασαν κυρίως στεγνές τρίχες στο δάπεδο· η απόδοση καθαρισμού για υγρές τρίχες ή χνούδια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του σπιτιού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης.

¹¹ Απαιτούνται συμβατές συσκευές με ενεργοποιημένο το Google Assistant. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Τα Google, Google Home και Google Nest Audio είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

¹² Τα δεδομένα για την αναλογία οθόνης προς σώμα προέρχονται από τα Εργαστήρια Τηλεοράσεων της Xiaomi. Η αναλογία υπολογίζεται ως η περιοχή προβολής, διαιρεμένη με τη συνολική επιφάνεια της οθόνης. Ενδέχεται να προκύψουν μικρές αποκλίσεις λόγω διαφορών στις μετρήσεις.

¹³ Η μέγιστη φωτεινότητα 1200 nits είναι μια τυπική τιμή που μετράται με λευκό παράθυρο HDR 10%–50% σε φωτεινότητα οθόνης 100%. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού δοκιμής, το περιβάλλον και το μοντέλο του προϊόντος. Τα δεδομένα προέρχονται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi.

¹⁴ Η χρωματική γκάμα είναι μια τυπική τιμή που βασίζεται σε δεδομένα από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορών στις μεθόδους μέτρησης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

¹⁵ Το 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα αναφέρεται σε κάθε υποεικονοστοιχείο (subpixel) RGB του πάνελ LCD, επιτυγχάνοντας βάθος χρώματος 10-bit ανά βασικό χρώμα μέσω επεξεργασίας λογισμικού. Ο συνδυασμός των βασικών χρωμάτων RGB αποδίδει έως και $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 1,07$ δισεκατομμύρια χρώματα.

¹⁶ Τα Dolby, Dolby Atmos®, Dolby Vision® και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Απαιτείται περιεχόμενο βίντεο που υποστηρίζει Dolby Vision® και Dolby Atmos®.

¹⁷ Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας 120Hz Game Boost στις ρυθμίσεις. Υποστηρίζει είσοδο HDMI 120Hz σε ανάλυση 1920 × 1080 ή 2560 × 1440.

¹⁸ Ο ρυθμός ανανέωσης 144Hz σε ανάλυση 4K δοκιμάζεται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi υπό τη λειτουργία ενισχυμένου HDMI (HDMI enhanced mode). Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές και τις συνθήκες χρήσης.

¹⁹ Ο ρυθμός ανανέωσης 288Hz απαιτεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας 288Hz Game Boost στις ρυθμίσεις. Υποστηρίζει είσοδο HDMI 288Hz σε ανάλυση 1920 × 1080 ή 2560 × 1440.

²² Το Google TV™ είναι όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και λογαριασμός Google. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή, λήψη ή αγορά για την προβολή περιεχομένου. Ορισμένες εφαρμογές, περιεχόμενο ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα.

²³ Τα Apple, AirPlay, iPad, iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Για τη χρήση του AirPlay με τη σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026, συνιστάται η τελευταία έκδοση του iOS, iPadOS ή macOS.

²⁴ Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Google Assistant για περισσότερες πληροφορίες. Απαιτούνται εφαρμογές με δυνατότητα Google Cast. Οι πλατφόρμες και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

²⁵ Η λειτουργία θέρμανσης δεν υποστηρίζει την απαλή ροή αέρα (gentle airflow).

²⁶ Η ροή αέρα 4 κατευθύνσεων δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία GentleAir.

²⁷ Η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα σε Απενεργοποιημένη (Off), Μεσαία (Medium) ή Υψηλή (High) με βάση τις ανάγκες.

²⁸ Τα δεδομένα ελήφθησαν από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

²⁹ Απαιτούνται συμβατές συσκευές με δυνατότητα Alexa και Google Assistant. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Τα Google, Google Home και Google Nest Mini είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Η Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες και χώρες, το Amazon, η Alexa και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις επίσημες ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες.

³⁰ Η λειτουργία Power Wash είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες Smart Wash (Έξυπνη Πλύση) και Cold Wash (Κρύα Πλύση).

³¹ 30+ προγράμματα: 14 προγράμματα στον πίνακα ελέγχου και ακόμα 16 για επιλογή μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.

³² Τα δεδομένα προέρχονται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Για ελαφριά φορτία 1-2 kg, η Γρήγορη Πλύση (Quick Wash) εκτελείται σε έναν σταθερό κύκλο 15 λεπτών χωρίς αυτόματη προσαρμογή χρόνου.

³³ Επίπεδο χιλιοστού: Η σκούπα δοκιμάστηκε σε εξέδρα αυτοματοποιημένης βαθμονόμησης αισθητήρων. Τέσσερα λευκά ματ πάνελ χαμήλωσαν διαδοχικά σε διάφορες αποστάσεις μπροστά από τη σκούπα για να μετρηθεί η ακρίβεια αναγνώρισης του λέιζερ γραμμής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ακρίβεια επιπέδου χιλιοστού, με σφάλμα αναγνώρισης επιπέδου ±6mm. Η ανίχνευση εμποδίων εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση. Η πραγματική αναγνώριση και αποφυγή εμποδίων ενδέχεται να διαφέρει. Πριν η σκούπα χαρτογραφήσει μια νέα περιοχή, συνιστάται να απομακρύνετε τα εμπόδια για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση. Η αποτελεσματικότητα της αποφυγής εμποδίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία.

³⁴ Το LDS αναφέρεται στον Αισθητήρα Απόστασης Λέιζερ (Laser Distance Sensor).

³⁵ Τα σφουγγαράκια σφουγγαρίσματος ανασηκώνονται αυτόματα κατά 10mm. Για χαλιά παχύτερα από 8mm, χαλιά με μακρύ πέλος ή χαλιά με κρόσσια, συνιστούμε να επιλέξετε τη λειτουργία "Αποφυγή Χαλιού" (Avoid Carpet) στην εφαρμογή Xiaomi Home. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου καθαρισμού, επιλέξτε την επάνω δεξιά γωνία του χάρτη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Xiaomi Home. Πατήστε Επεξεργασία χάρτη > Επεξεργασία χαλιού > Προσθήκη περιοχής χαλιού > Προτίμηση χαλιού και ενεργοποιήστε την "Ενίσχυση Χαλιού" (Carpet Boost).

³⁶ Καθώς η συσσώρευση σκόνης διαφέρει ανά νοικοκυριό, η ποσότητα βρωμιάς που απομένει στο σφουγγαράκι μετά τον καθαρισμό ενδέχεται να διαφέρει. Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του σταθμού βάσης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συσσώρευσης βρωμιάς και των οσμών, αλλά δεν μπορεί να τις εξαλείψει εντελώς. Συνιστάται τακτικός χειροκίνητος καθαρισμός.