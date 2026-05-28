Η Xiaomi αποκαλύπτει νέες προσθήκες στη Σειρά Xiaomi 17T, όπως δυνατότητες τηλεφακού σε όλη τη γκάμα, καθώς και το Leica Live Moment

Η Xiaomi μόλις αποκάλυψε τις τελευταίες προσθήκες στη σειρά T, με την ολοκαίνουργια σειρά Xiaomi 17T, η οποία περιλαμβάνει τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro.

Συνδυάζοντας προηγμένη κάμερα τηλεφακού Leica 5x, οθόνη προστασίας ματιών και μπαταρία εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, η σειρά Xiaomi 17T έρχεται ως μία ναυαρχίδα φωτογραφίας, ενσωματωμένη σε έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Εισάγοντας για πρώτη φορά δύο μεγέθη στη σειρά T, η νέα γκάμα είναι έτοιμη να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία, σχεδιασμένη για τους σύγχρονους χρήστες.

Μετατρέψτε τις στιγμές σε ζωντανές ιστορίες με το Telephoto Master και το Leica Live Moment

Συνδυάζοντας τους φακούς της Leica με την τεχνολογία αιχμής της Xiaomi στην απεικόνιση, η σειρά Xiaomi 17T διαθέτει σύστημα τριπλής κάμερας με επικεφαλής μια κύρια κάμερα 50MP, σχεδιασμένη να απαθανατίζει πεντακάθαρες εικόνες. Στο εσωτερικό βρίσκεται ένας εξαιρετικά μεγάλος αισθητήρας 1/1,31 ιντσών στο Xiaomi 17T Pro και ένας αισθητήρας 1/1,55 ιντσών στο Xiaomi 17T. Και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν τον οπτικό σχεδιασμό Leica UltraPure με υβριδική δομή φακού Leica Summilux 1G + 6P, φημισμένη για την απόδοση λεπτομερειών με εξαιρετική ευκρίνεια. Το μεγάλο διάφραγμα σε όλη τη σειρά προσφέρει ανώτερο δυναμικό εύρος και βάθος πεδίου.

Για πρώτη φορά, η σειρά Xiaomi 17T φέρνει την κάμερα τηλεφακού Leica 5x και στα δύο μοντέλα της σειράς, επαναπροσδιορίζοντας την ευελιξία σε όλη τη γκάμα. Προσφέρει εικόνες 50MP με OIS (σύστημα οπτικού σταθεροποιητή) και εξαιρετικό εύρος, από περίπλοκες λεπτομέρειες που αποτυπώνονται μέσω macro φωτογραφίας στα 30 εκατοστά έως οπτικό ζουμ 10x και AI Ultra Zoom έως 120x. Αυτό επιτρέπει απρόσκοπτες λήψεις από κοντά και μακριά, δίνοντας στους δημιουργούς ευελιξία σε όλα τα εστιακά μήκη. Πέρα από τη φωτογραφία, το σύστημα τηλεφακού βελτιώνει επίσης τη λήψη βίντεο, ιδιαίτερα στο Xiaomi 17T Pro, το οποίο εισάγει την πρώτη κινηματογραφική καταγραφή 4K 60fps σε smartphone της σειράς Xiaomi, προσφέροντας φυσικό bokeh φόντου για μια πιο καθηλωτική οπτική εμπειρία.

Εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία Stage, βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοση σε περίπλοκες συνθήκες φωτισμού τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι οι συναυλίες, οι παραστάσεις και άλλες σκηνές αποτυπώνονται με σαφήνεια.

Προχωρώντας πέρα από την παραδοσιακή στατική φωτογραφία, η σειρά Xiaomi 17T παρουσιάζει το Leica Live Moment, αποτυπώνοντας όχι μόνο την καθοριστική στιγμή, αλλά και την κίνηση και το συναίσθημα που οδηγούν σε αυτήν. Το Leica Live Moment διατηρεί τις κινήσεις και τις φευγαλέες εκφράσεις, προσθέτοντας μεγαλύτερο βάθος και πλαίσιο στις καθημερινές σκηνές. Υποστηριζόμενο σε όλα τα εστιακά μήκη της πίσω κάμερας, το Leica Live Moment προσφέρει δυναμική απεικόνιση, εμποτισμένη με τη χαρακτηριστική αισθητική της Leica, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό οπτικό στυλ σε όλες τις προοπτικές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο εκφραστική, γεμάτη αποχρώσεις αφήγηση πέρα από ένα απλό κάδρο, αποτυπώνοντας συναίσθημα και ιστορία σε κάθε λήψη.

Το Leica Live Portrait επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα στη λειτουργία Portrait, προσθέτοντας ένα φυσικό εφέ bokeh που ενισχύει τον διαχωρισμό του θέματος, διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητα της κίνησης. Νέας σχεδίασης αποκλειστικά υδατογραφήματα (watermarks) Leica είναι διαθέσιμα για τις λήψεις Leica Live Moment, ενώ πολλαπλές στιγμές μπορούν να συνδυαστούν σε κολλάζ έτοιμα για κοινοποίηση σε κοινωνικές πλατφόρμες.

Η ζωντανή κινηματογράφηση (Live cinematography), αποκλειστική για το Xiaomi 17T Pro, φέρνει περαιτέρω δημιουργικές επιλογές με Ultra-HD Live Moment σε 4K, καθώς και απρόσκοπτα εφέ ζουμ μέσω του Freestyle ή του Portrait Live cinematography.¹

Μια εμπειρία οθόνης ναυαρχίδας που εξισορροπεί την οπτική λαμπρότητα και την έξυπνη προστασία των ματιών

Η σειρά Xiaomi 17T θέτει τις ανάγκες του χρήστη στο προσκήνιο, ενσωματώνοντας στις οθόνες την Xiaomi Vision Care.² μια προηγμένη τεχνολογία προστασίας των ματιών η οποία κάνει το ντεμπούτο της. Καθοδηγούμενη από ιατρική έρευνα με μηχανική ακριβείας, η οθόνη αυτή προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος και διαχειρίζεται αποτελεσματικά το μπλε φως, το τρεμόπαιγμα (flicker) και το θόλωμα της κίνησης (motion blur) για να εξασφαλίσει άνεση όλη την ημέρα. Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες, η σειρά Xiaomi 17T είναι η πρώτη που λαμβάνει τετραπλή πιστοποίηση προστασίας ματιών TÜV Rheinland και κερδίζει την πρώτη, για τη Xiaomi, πιστοποίηση Intelligent Eye Care της TÜV Rheinland.

Στην καρδιά αυτής της εξαιρετικής οπτικής εμπειρίας βρίσκεται μια οθόνη 1.5K AMOLED με μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits που προσφέρει καθαρή ποιότητα εικόνας και υψηλή χρωματική ακρίβεια, ακόμη και στο έντονο ηλιακό φως. Το Xiaomi 17T Pro προχωρά ένα βήμα παραπέρα, βελτιώνοντας τη νυχτερινή θέαση σε εξαιρετικά χαμηλό φωτισμό με ελάχιστη φωτεινότητα 1 nit σε επίπεδο hardware.

Η θέαση δεν είναι μόνο πεντακάθαρη, αλλά και απίστευτα ομαλή με υψηλό ρυθμό ανανέωσης που προσφέρεται σε όλη τη σειρά, συγκεκριμένα έως 144Hz στην Pro³ έκδοση και 120Hz στη βασική έκδοση. Γύρω από την οθόνη υπάρχουν εξαιρετικά λεπτά πλαίσια (bezels) που δημιουργούν μια εντυπωσιακή εμφάνιση, εστιάζοντας την προσοχή στην οθόνη. Συγκεκριμένα, το Xiaomi 17T Pro το επιτυγχάνει αυτό με την καινοτόμο λύση συσκευασίας LIPO, με αποτέλεσμα πλαίσια ίδιου μεγέθους 1,29 χιλιοστών και στις τέσσερις πλευρές.⁵ Παράλληλα, το Xiaomi 17T έρχεται σε μια πιο συμπαγή μορφή που διαθέτει βελτιωμένο και ελαφρύ σχεδιασμό, βελτιστοποιημένο για εύκολη χρήση με το ένα χέρι για χρήστες που εκτιμούν τη φορητότητα και την άνεση.

Την οθόνη τονίζουν μια σειρά από φινιρίσματα που συνδυάζουν τον διαχρονικό σχεδιασμό με το σύγχρονο στυλ μέσω της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και της χειροτεχνίας. Το Xiaomi 17T Pro είναι διαθέσιμο σε ένα εκλεπτυσμένο Deep Blue, ένα κομψό Deep Violet και ένα κλασικό Black.⁴ Παράλληλα, το Xiaomi 17T είναι διαθέσιμο σε τέσσερα εκφραστικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αιθέριου Violet, ενός ζωντανού Blue ή ενός κλασικού Black.⁴ Ένα εκλεπτυσμένο, «βουρτσισμένο» φινίρισμα που εκτείνεται γύρω από τις πλευρές δίνει μια καθαρή, μοντέρνα εμφάνιση, ενώ η μικρότερη, χαμηλότερη μονάδα κάμερας προσθέτει στην κομψή σιλουέτα. Οι μικρο-κυρτές ακμές προσφέρουν επίσης μια αβίαστη αίσθηση στο χέρι.

Ισχύς και απόδοση χωρίς συμβιβασμούς

Τις προηγμένες αυτές εμπειρίες κάμερας και θέασης στη σειρά Xiaomi 17T καθιστά δυνατές η ισχυρή απόδοση σε όλη τη σειρά. Και τα δύο μοντέλα εισάγουν την τεχνολογία μπαταριών silicon-carbon επόμενης γενιάς, επιτυγχάνοντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη απόδοση.

Η μπαταρία 7000mAh⁶ του Xiaomi 17T Pro είναι η μεγαλύτερη σε smartphone της σειράς Xiaomi στις διεθνείς αγορές,⁷ με αύξηση χωρητικότητας 27% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά,⁵ προσφέροντας κατά μέσο όρο 1,88 ημέρες χρήσης για τυπικούς χρήστες και ισχύ όλη την ημέρα ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς.⁸ Υποστηρίζονται επίσης τόσο ενσύρματη φόρτιση 100W HyperCharge όσο και ασύρματη φόρτιση 50W HyperCharge για γρήγορη επαναφόρτιση όποτε χρειάζεται.⁹ Παρά τον πιο συμπαγή σχεδιασμό του, το Xiaomi 17T είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 6500mAh⁶ με 18% υψηλότερη χωρητικότητα από την προηγούμενη γενιά.⁵ Σε συνδυασμό με το 67W HyperCharge,¹⁰ κρατά τους χρήστες ενεργούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τόσο το Xiaomi 17T Pro όσο και το Xiaomi 17T είναι συμβατά με φορτιστές τρίτων, χάρη στην υποστήριξη PPS 100W⁹ και 50W¹⁰ αντίστοιχα.

Τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της μπαταρίας αναλαμβάνουν δύο εξαιρετικά βελτιστοποιημένα chipset, σχεδιασμένα για διαρκή απόδοση. Το Xiaomi 17T Pro τροφοδοτείται από τον MediaTek Dimensity 9500, κατασκευασμένο σε αρχιτεκτονική 3nm, ενώ το Xiaomi 17T διαθέτει τον MediaTek Dimensity 8500-Ultra σε αρχιτεκτονική 4nm. Και τα δύο προσφέρουν σημαντικές αναβαθμίσεις σε CPU, GPU και απόδοση AI, επιτρέποντας ομαλή απόκριση σε απαιτητικό multitasking και gaming επόμενης γενιάς. Για τη διατήρηση αυτής της μέγιστης απόδοσης, το σύστημα Xiaomi 3D IceLoop παρέχει προηγμένη θερμική διαχείριση. Διοχετεύοντας γρήγορα τη θερμότητα μακριά από το κεντρικό chipset, ενισχύει τη σταθερότητα και διασφαλίζει ότι η συσκευή παραμένει άνετη στο κράτημα, ακόμη και υπό βαριά φορτία εργασίας.

Τόσο το Xiaomi 17T όσο και το Xiaomi 17T Pro προσφέρουν ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου ενός βελτιωμένου συστήματος κάμερας που διαθέτει το καινοτόμο Leica Live Moment και έναν εξαιρετικά ευέλικτο τηλεφακό, σε συνδυασμό με αυξημένη χωρητικότητα μπαταρίας και πολλά άλλα, ανεβάζοντας τη σειρά Xiaomi T σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Early Bird promo

Την περίοδο από 28 Μαίου μέχρι και 14 Ιουνίου 2026, με την αγορά κάθε νέου Xiaomi 17T θα δίνεται δώρο το νέο Xiaomi Watch S5. Αντίστοιχα με την αγορά κάθε Xiaomi 17T Pro θα δίνεται δώρο η QLED Xiaomi TV A Pro 43’’ (2026).

Διάθεση

Mε την αγορά κάθε συσκευής της νέας σειράς Xiaomi 17T, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε:

4 μήνες Spotify Premium 18

3 μήνες YouTube Premium 15

3 μήνες Google AI Pro 14

Μία (1) περιορισμένη εγγύηση για σπασμένη οθόνη διαθέσιμη για έξι (6) μήνες

Οι προσφορές ισχύουν έως 14 Ιουνίου ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy , καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σημειώσεις

¹ Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη μέσω OTA, ξεκινώντας από τις 28 Μαΐου 2026.

² Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή. Τα χαρακτηριστικά του δεν προορίζονται για ιατρική χρήση και δεν προορίζονται για την πρόβλεψη, διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας.

³ Η οθόνη υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 144Hz. Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς σε διαφορετικά περιβάλλοντα εφαρμογών και ποιότητα εικόνας παιχνιδιού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία.

⁴ Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

⁵ Δεδομένα που δοκιμάστηκαν από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁶ Αναφέρεται στην τυπική τιμή της χωρητικότητας της μπαταρίας του smartphone.

⁷ Έως και τον Μάιο του 2026.

⁸ Τα δεδομένα βασίζονται σε αποτελέσματα δοκιμών από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi, που μετρήθηκαν υπό ένα προσομοιωμένο, ολοκληρωμένο σενάριο διάρκειας ζωής της μπαταρίας που αντανακλά βαριά καθημερινή χρήση (συμπεριλαμβανομένων τυπικών δραστηριοτήτων smartphone όπως χρήση αρχικής οθόνης, κλήση, αναπαραγωγή μουσικής, gaming, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, email, χάρτες, ροή βίντεο, κάμερα, πρόγραμμα περιήγησης, αναμονή κ.λπ.) Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορών στο περιβάλλον δοκιμών, την έκδοση λογισμικού, τις συνθήκες δικτύου και τα ατομικά πρότυπα χρήσης.

⁹ Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τροφοδοτικών στη συσκευασία. Υποστηρίζει φόρτιση έως 100W με μετασχηματιστές συμβατούς με PPS. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει. Ο ασύρματος φορτιστής πωλείται χωριστά.

¹⁰ Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τροφοδοτικών στη συσκευασία. Υποστηρίζει φόρτιση έως 50W με μετασχηματιστές συμβατούς με PPS. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει.

¹¹ Οι τιμές για διαφορετικές αγορές ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ΦΠΑ, φόρων και άλλων παραγόντων.

¹² Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος και η μνήμη RAM είναι μικρότερα από τη συνολική μνήμη λόγω της αποθήκευσης του λειτουργικού συστήματος και του προεγκατεστημένου λογισμικού στη συσκευή.

¹³ Η διαθεσιμότητα αυτών των προνομίων υπόκειται στους ισχύοντες όρους και την επιλεξιμότητα του χρήστη.

¹⁴ Το Gemini είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ισχύουν όροι. Η προσφορά λήγει στις 12 Ιουνίου 2027. Διαθέσιμο μόνο για άτομα ηλικίας 18+. Εκτός εάν ακυρωθεί νωρίτερα, το Google One θα χρεώνει μια μηνιαία συνδρομή μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου (η τιμή διαφέρει ανά περιοχή). Ακύρωση ανά πάσα στιγμή. Η επιστροφή της αγορασμένης συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της συνδρομής. Όροι: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi_3month_aip_trial

¹⁵ Μόνο για νέους χρήστες (χωρίς προηγούμενες δοκιμές των YouTube Premium, YouTube Music Premium ή YouTube Premium Lite). Εξαργύρωση έως τις 31 Αυγούστου 2026, 11:59 μ.μ. τοπική ώρα. Η ατομική συνδρομή θα ανανεωθεί αυτόματα μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Τιμολογείται σε μηνιαία επαναλαμβανόμενη βάση. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή. Εξαργύρωση στην εφαρμογή YouTube. Ισχύουν όροι: https://www.mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms/

¹⁶ Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους χρήστες του Spotify Premium. Η προσφορά ισχύει για το Spotify Premium Individual εκτός από την Ινδονησία, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η προσφορά ισχύει για το Spotify Premium Standard. Εξαργύρωση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 μ.μ. τοπική ώρα. Δωρεάν δοκιμή, στη συνέχεια ισχύει μηνιαία χρέωση εκτός εάν ακυρωθεί (η τιμή διαφέρει ανά περιοχή). Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Όροι: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

¹⁷ Η συσκευή είναι πιστοποιημένη ως ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη αποκλειστικά υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες που δεν αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από υγρά που προκαλούνται από συνθήκες διαφορετικές από τις συνθήκες δοκιμής. Η προστασία από εισροή ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω φθοράς, φυσικής ζημιάς ή/και αποσυναρμολόγησης που απαιτείται για επισκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.

¹⁸ Η διαθεσιμότητα του Xiaomi Offline Communication ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. Το Xiaomi Offline Communication απαιτεί κάρτα SIM και συνδεδεμένο λογαριασμό Xiaomi για να λειτουργήσει. Υποστηρίζει φωνητικές κλήσεις εντός περιορισμένης εμβέλειας μεταξύ δύο υποστηριζόμενων συσκευών σε ανοιχτά περιβάλλοντα χωρίς εμπόδια. Η πραγματική ποιότητα κλήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική σας εμπειρία. Αυτή η δυνατότητα δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ή διάσωσης.

¹⁹ Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών AI ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση, τις εφαρμογές, τις γλώσσες και τις περιοχές. Παρακαλούμε ελέγξτε τον επίσημο ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες. Απαιτείται επίσης σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε ελέγξτε τις απαντήσεις για ακρίβεια.

²⁰ Το Google και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές και απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές αντιστοιχίες. Ελέγξτε τις απαντήσεις.

²¹ Το Google και το Gemini είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ελέγξτε τις απαντήσεις. Απαιτείται ρύθμιση. Η συμβατότητα διαφέρει. Ηλικία 18+.

²² Υποστηρίζει ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση έως 22.5W, συμβατή με συσκευές που έχουν επαληθευτεί μέσω των Εσωτερικών Εργαστηρίων της Xiaomi. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει επαρκή φόρτιση και ότι η συσκευή λήψης είναι συμβατή.

²³ Η δυνατότητα Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιφερειακή διαθεσιμότητα και την υποστήριξη δικτύου. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi, των προτύπων Wi-Fi και άλλων χαρακτηριστικών όπως επικυρώθηκαν στις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.1) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιφερειακή διαθεσιμότητα και την τοπική υποστήριξη δικτύου. Η λειτουργία ενδέχεται να προστεθεί μέσω OTA όπου και όταν ισχύει.

²⁴ Η λειτουργία Dual SIM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της περιοχής. Η χρήση της eSIM απαιτεί πρόγραμμα ασύρματης υπηρεσίας. Αυτό το πρόγραμμα υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς χρήσης κατά την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών και την περιαγωγή (ακόμη και μετά τη λήξη του συμβολαίου). Η διαθεσιμότητα της eSIM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή και τον πάροχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

²⁵ Η συνδεσιμότητα και οι ζώνες δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της περιοχής και την υποστήριξη του τοπικού παρόχου.