Αν η καθημερινότητά σου ήταν ομάδα, ποιον θα έβαζες στην πεντάδα σου;

Στον αθλητισμό υπάρχει ένας άγραφος κανόνας: όταν βρεις παίκτη που σου αλλάζει το παιχνίδι, δεν τον βγάζεις ποτέ από το βασικό σχήμα της ομάδας. Είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στα δύσκολα, που σου δίνει σιγουριά, ρυθμό και λύσεις όταν τις χρειάζεσαι περισσότερο.

Κάπως έτσι λειτουργούν και οι επιλογές στην καθημερινότητά μας. Ειδικά όταν μιλάμε για κάτι τόσο σημαντικό όσο η ενέργεια. Γιατί μπορεί οι περισσότεροι να μένουμε σε ό,τι ήδη γνωρίζουμε από συνήθεια, όμως υπάρχουν στιγμές που σε αναγκάζουν να δεις αλλιώς τα πράγματα. Μια μετακόμιση. Μια νέα αρχή. Μια αλλαγή ρυθμού. Στιγμές που συνειδητοποιείς ότι ίσως τελικά υπάρχει κάτι που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σου.

Αυτή ακριβώς είναι και η κεντρική ιδέα πίσω από τη νέα καμπάνια της Protergia, της ενέργειας της METLEN Energy & Metals και μεγαλύτερου ιδιώτη παρόχου ενέργειας στην Ελλάδα. Μέσα από προϊόντα ρεύματος και φυσικού αεριού, κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης σε 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένο προσωπικό, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης, ενεργειακές προτάσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού, επιβραβεύσεις και προνόμια μέσω του Protergia Club, η Protergia δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της να ζήσουν την ενέργεια από μια υπηρεσία, σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ο θείος που δεν ήθελε… μεταγραφή

Η ιστορία της καμπάνιας ξεκινά μέσα από μια ιδιαίτερη συγκατοίκηση. Από τη μία βρίσκεται ο θείος: άνθρωπος της συνήθειας, δύσπιστος, γκρινιάρης, από εκείνους που δεν αλλάζουν εύκολα ούτε θέση στον καναπέ, πόσο μάλλον πάροχο ενέργειας. Από την άλλη, ο ανιψιός. Πιο σύγχρονος, πιο ανοιχτός σε νέες λύσεις, με διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα.

Ο ανιψιός έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες, να αμφισβητήσει όσα ο θείος θεωρούσε δεδομένα και τελικά να του αποδείξει ότι κάποιες αλλαγές δεν είναι πρόβλημα, αλλά αναβάθμιση. Γιατί η μετάβαση στην Protergia δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια αλλαγή παρόχου, αλλά ως μια συνολική αλλαγή εμπειρίας. Σαν εκείνη τη μεταγραφή που στην αρχή αντιμετωπίζεις με καχυποψία, αλλά στο τέλος αναρωτιέσαι πώς έπαιζες τόσα χρόνια χωρίς αυτήν.

Από δύσπιστος σε φανατικό υποστηρικτή

Όσο εξελίσσεται η ιστορία, ο θείος βλέπει στην πράξη πώς η Protergia κάνει πιο εύκολη και λειτουργική την καθημερινότητά του. Σταδιακά αρχίζει να απολαμβάνει όλα εκείνα που πριν απέρριπτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που δεν ήθελε καμία αλλαγή, μετατρέπεται τελικά στον μεγαλύτερο υποστηρικτή της. Γιατί όταν κάτι σε εξυπηρετεί πραγματικά, δύσκολα επιστρέφεις πίσω.

Δημήτρης Πιατάς σε ρόλο… MVP

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της καμπάνιας παίζει ο Δημήτρης Πιατάς. Με μοναδικό timing, χιούμορ και αυθεντικότητα, δίνει στον χαρακτήρα εκείνη τη γνώριμη ελληνική φιγούρα που όλοι λίγο-πολύ έχουμε συναντήσει στην καθημερινότητά μας. Και εκεί, έρχεται και η εμφάνιση-έκπληξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak εμφανίζεται ως ακόμα ένας πελάτης της Protergia, δίνοντας τη δική του σφραγίδα στο βασικό μήνυμα της καμπάνιας: «Όταν βρεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα».

Μια εμπειρία που ξεπερνά την ενέργεια

Η καμπάνια της Protergia δεν μένει μόνο στο χιούμορ ή στους χαρακτήρες. Αναδεικνύει μια συνολική φιλοσοφία γύρω από την καθημερινότητα και τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Με προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, λύσεις ηλεκτροκίνησης, ενεργειακές προτάσεις για το σπίτι, εξειδικευμένο προσωπικό και 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Protergia δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, μέσα από το Protergia Club προσφέρει προνόμια και επιβραβεύσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση με τον πελάτη. Όλα σχεδιασμένα γύρω από αυτό που τελικά ζητά κάθε άνθρωπος από την καθημερινότητά του: ευκολία, σταθερότητα και σιγουριά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, είτε μιλάμε για αθλητισμό είτε για ζωή, η ουσία είναι ίδια: Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.