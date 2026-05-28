Playstation Plus: Όλα τα παιχνίδια για τον μήνα Ιούνιο

Η σειρά μηνιαίων παιχνιδιών PlayStation Plus για τον Ιούνιο είναι γεμάτη με δυνατότητες για πολλούς παίκτες.

Μπορείτε να λύνετε μεγάλα προβλήματα ως μικροσκοπικοί άνθρωποι στην περιπέτεια συνεργασίας Grounded Fully Yoked Edition ή συνεργαστείτε για να εξοντώσετε άγριες ορδές στις συγκινήσεις επιστημονικής φαντασίας του Warhammer 40,000: Darktide. Δώστε τον καλύτερό σας εαυτό με εμβληματικούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στο διασκεδαστικό παιχνίδι μάχης Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Και οι τρεις τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι σε όλα τα μέλη του PlayStation Plus από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, και τα μέλη του PlayStation Plus μπορούν επίσης να απολαύσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου χάρη στο EA Sports FC 26, το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο ως μηνιαίο παιχνίδι PlayStation Plus έως τις 16 Ιουνίου!

Grounded Fully Yoked Edition | PS5, PS4

Συρρικνωθείτε και επιβιώστε σε μια επικίνδυνη, γεμάτη πλάσματα αυλή. Μυστηριωδώς συρρικνωμένος στο μέγεθος ενός μυρμηγκιού, ο ατρόμητος νεαρός τυχοδιώκτης σας πρέπει να αγωνιστεί για την επιβίωση καθώς βιώνει την αυλή από μια εντελώς νέα οπτική γωνία. Εξερευνήστε ένα απέραντο περιβάλλον κήπου μόνοι σας ή με τη βοήθεια έως και τριών φίλων σε online multiplayer και συγκεντρώστε τους πόρους που χρειάζεστε για να χτίσετε καταφύγια και να κατασκευάσετε πανοπλίες και όπλα για να προστατευτείτε από τα πλάσματα που κατοικούν στην αυλή. Καθώς προχωράτε, θα ανακαλύψετε την αλήθεια πίσω από τη μικροσκοπική σας μεταμόρφωση και θα μάθετε τι χρειάζεται για να επιστρέψετε στο αρχικό σας μέγεθος.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 | PS5, PS4

Το Nickelodeon All-Star Brawl 2 σας επιτρέπει να τα βγάλετε πέρα ​​με το μεγαλύτερο και καλύτερο ρόστερ χαρακτήρων μάχης μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νέων χαρακτήρων όπως οι SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Squidward Tentacles, Jimmy Neutron και άλλοι. Παίξτε μόνοι ή πολεμήστε online και επιλέξτε τους αγαπημένους σας μαχητές, κατακτήστε τα μοναδικά σετ κινήσεών τους και χρησιμοποιήστε ολοκαίνουργιους ισχυρούς Supers για να δώσετε το τελειωτικό χτύπημα με φίλους ή σε μια μοναδική, roguelike καμπάνια παίκτη!

Warhammer 40,000: Darktide | PS5

Ανακτήστε την πόλη Tertium από ορδές αιμοδιψών εχθρών σε αυτό το έντονο και βάναυσο παιχνίδι σκοποβολής δράσης. Το Warhammer 40,000: Darktide είναι η νέα εμπειρία συνεργασίας τεσσάρων παικτών από την βραβευμένη ομάδα πίσω από τη σειρά Vermintide. Βασισμένο στην κληρονομιά της καλύτερης μάχης σώμα με σώμα του Vermintide 2, το Warhammer 40,000: Darktide εισάγει έντονο πυροβολισμό WH40K στο μείγμα. Κατακτήστε την ισορροπία μεταξύ μάχης από απόσταση και μάχης σώμα με σώμα καθώς πολεμάτε μέσα από μια πληθώρα εχθρών. Νιώστε την επίδραση κάθε swipe, swing και κοπής ενός chainsword.

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Το EA Sports FC 26, που αρχικά ανακοινώθηκε ως μέρος της σειράς μηνιαίων παιχνιδιών του PS Plus Μαΐου, θα παραμείνει διαθέσιμο ως μηνιαίο παιχνίδι PlayStation Plus έως τις 16 Ιουνίου.