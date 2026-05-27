Αρτοποιός αποκαλύπτει τη φράση που ακούει συνεχώς από τους πελάτες: «Δεν την αντέχω»

Έρευνα αναδεικνύει τους αρτοποιούς ως αγαπημένους των Γάλλων, όμως ένας επαγγελματίας αποκαλύπτει το λάθος των πελατών όταν αγοράζουν κρουασάν.

Οι αρτοποιοί είναι οι αγαπημένοι επαγγελματίες των καταναλωτών, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το ινστιτούτο Statista για την American Express και δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο, συγκεντρώνοντας το 75% των ψήφων. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή για να μην τους εκνευρίσετε όταν τους ρωτάτε για την αγορά ενός κρουασάν.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν οι μισοί Γάλλοι επισκέπτονται τον φούρνο κάθε δύο ημέρες ή και συχνότερά, καθώς το ψωμί και τα γλυκίσματα κατέχουν εξαιρετικά σημαντική θέση στη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα.

Η ερώτηση για τα κρουασάν που εξοργίζει τους αρτοποιούς

Παρά ταύτα, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ευαίσθητα, ιδιαίτερα για όσους εκτιμούν την παραδοσιακή χειροποίητη παραγωγή. Πριν από λίγο καιρό, ένας αρτοποιός από την πόλη Ντρε μοιράστηκε στο Facebook ποια είναι η ερώτηση που τον ενοχλεί περισσότερο να ακούει από τους πελάτες του.

«Ορισμένοι πελάτες μού ζητούν μερικές φορές ένα "κανονικό" κρουασάν», άρχισε να εξηγεί ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου Wulbrecht, προτού συνεχίσει: «Όμως, στο βάθος, γνωρίζουν αυτοί οι ανεπαρκώς ενημερωμένοι πελάτες τι ακριβώς είναι ένα "κανονικό" κρουασάν; Όχι, το αγνοούν παντελώς».

Όταν ρωτά όσους κάνουν αυτό το συγκεκριμένο αίτημα για ποιο λόγο το προτιμούν, η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια: πιστεύουν ότι το παραδοσιακό (απλό) κρουασάν περιέχει λιγότερα λιπαρά. Ωστόσο, ο αρτοποιός εξήγησε ότι αυτό δεν ισχύει. Όπως ανέφερε, η μόνη διαφορά ανάμεσα σε ένα κρουασάν βουτύρου και ένα κλασικό βρίσκεται στο είδος του λίπους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του: το πρώτο φτιάχνεται με βούτυρο, ενώ το δεύτερο χρησιμοποιεί μαργαρίνη.

Στην πραγματικότητα, και τα δύο συστατικά περιέχουν μια πολύ παρόμοια ποσότητα λιπαρών, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 80% και 84%, αν και η σύνθεσή τους διαφέρει. Ο αρτοποιός εξηγεί ότι, στην περίπτωση του βουτύρου, η διαδικασία είναι απλή και γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια, αφού λαμβάνεται από το λίπος του αγελαδινού γάλακτος. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η παραγωγή της μαργαρίνης είναι αρκετά πιο περίπλοκη και, κυρίως, πολύ λιγότερο διαφανής.

Η διαφορά στην ποιότητα και τη γεύση

Το κύριο πλεονέκτημα της μαργαρίνης είναι η τιμή της, καθώς είναι σημαντικά πιο οικονομική από το βούτυρο.

Ωστόσο, παρόλο που η ποσότητα των λιπαρών είναι σχεδόν η ίδια και εξαρτάται από τη συνταγή που χρησιμοποιεί ο κάθε επαγγελματίας, η γεύση του κρουασάν αλλάζει αισθητά. Όταν ένας παραδοσιακός φούρνος επενδύει σε προϊόντα φτιαγμένα με βούτυρο, το κάνει συνήθως από σεβασμό στην παράδοση και με τη θέληση να εργαστεί με συστατικά ανώτερης ποιότητας.

