Φυσικοί του CERN ανακάλυψαν ένα νέο εξωτικό σωματίδιο: Τι είναι το διεγερμένο μεσόνιο Bc*+

Η χρήση μεσονίων που αποτελούνται από βαριά κουάρκ προσφέρει στους ερευνητές ένα εξαιρετικό «εργαστήριο» για τη δοκιμή των σημερινών θεωριών

Φυσικοί από τη συνεργασία ATLAS Collaboration στο CERN και τον Large Hadron Collider ανακοίνωσαν την παρατήρηση ενός νέου εξωτικού σωματιδίου, ανοίγοντας συναρπαστικές νέες προοπτικές για την κατανόηση του σύμπαντός μας.

Συγκεκριμένα, το διεγερμένο μεσόνιο Bc*+, ένα σωματίδιο που αποτελείται από ένα κουάρκ charm και ένα αντικουάρκ bottom, αποτελεί ένα θεμελιώδες ορόσημο στη μελέτη της ισχυρής πυρηνικής δύναμης, της αλληλεπίδρασης που συγκρατεί τα κουάρκ μέσα στα αδρόνια, όπως τα πιο γνωστά πρωτόνια και νετρόνια. Παρά τις δεκαετίες θεωρητικών και πειραματικών μελετών, πολλές πτυχές αυτής της θεμελιώδους δύναμης παραμένουν ανεξερεύνητες.

