Όταν η συζυγική απιστία οδηγούσε στο κρατητήριο: Η σουρεαλιστική ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα
“Έπιασε τη σύζυγο ολόγυμνη με παλιό φίλο του”
“Συνέλαβε τον εραστήν ημίγυμνον κάτω από το συζυγικόν κρεββάτι – Εκρέμοντο τα σεντόνια στο πάτωμα και του εκίνησαν την υποψίαν”
“Έπιασε τη γυναίκα του στην αγκαλιά του κουμπάρου”
“10 μήνες φυλάκιση σε έγγαμη για μοιχεία – Με είχε πλανέψει ο έρωτας, λέγει η μοιχαλίς”…
Όσο κι αν σήμερα ακούγεται απίστευτο, όλοι οι παραπάνω ήταν τίτλοι σε πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων, τις εποχές που η συζυγική απιστία - μοιχεία ήταν ακόμα ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και τιμωρούνταν με φυλάκιση και δημόσια διαπόμπευση. Μέχρι τα ‘80s, τις 24 Ιουλίου -σαν σήμερα- του 1982, όταν στην ελληνική Βουλή πέρασε νομοσχέδιο, το οποίο κατάργησε την ποινική δίωξη της μοιχείας, σηματοδοτώντας και επισήμως το πέρασμα σε μια νέα εποχή.
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