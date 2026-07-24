Όταν η συζυγική απιστία οδηγούσε στο κρατητήριο: Η σουρεαλιστική ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα

Επιμέλεια:  Newsroom
Όταν η συζυγική απιστία οδηγούσε στο κρατητήριο: Η σουρεαλιστική ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα
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Σκηνές που σήμερα μοιάζουν βγαλμένες από ελληνική κωμωδία. Συλλήψεις εραστών και μηνύσεις από απατημένους συζύγους. Ο νόμος περί μοιχείας που καταργήθηκε το 1982.

“Έπιασε τη σύζυγο ολόγυμνη με παλιό φίλο του”
“Συνέλαβε τον εραστήν ημίγυμνον κάτω από το συζυγικόν κρεββάτι – Εκρέμοντο τα σεντόνια στο πάτωμα και του εκίνησαν την υποψίαν”
“Έπιασε τη γυναίκα του στην αγκαλιά του κουμπάρου”
“10 μήνες φυλάκιση σε έγγαμη για μοιχεία – Με είχε πλανέψει ο έρωτας, λέγει η μοιχαλίς”…

Όσο κι αν σήμερα ακούγεται απίστευτο, όλοι οι παραπάνω ήταν τίτλοι σε πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων, τις εποχές που η συζυγική απιστία - μοιχεία ήταν ακόμα ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και τιμωρούνταν με φυλάκιση και δημόσια διαπόμπευση. Μέχρι τα ‘80s, τις 24 Ιουλίου -σαν σήμερα- του 1982, όταν στην ελληνική Βουλή πέρασε νομοσχέδιο, το οποίο κατάργησε την ποινική δίωξη της μοιχείας, σηματοδοτώντας και επισήμως το πέρασμα σε μια νέα εποχή.

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