«Skirites»: Το ελληνικό ντοκιμαντέρ για την άγνωστη αποστολή του Λεωνίδα στους φιναλίστ των Καννών

Το ντοκιμαντέρ του Σπύρου Φρεν για τη μυστική αποστολή των Σκιριτών είναι υποψήφιο στο World Film Festival «Remember The Future 2026».

Ανάμεσα στους φιναλίστ του World Film Festival των Καννών - «Remember The Future 2026», βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Skirites: The Elite Force of King Leonidas» του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μία άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών.

Η ταινία βρίσκεται ανάμεσα σε συμμετοχές από χώρες όπως η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Αυστραλία, εξασφαλίζοντας θέση στη λίστα των φιναλίστ της διοργάνωσης.

