Ζήτησε νερό βρύσης σε ξενοδοχείο και κατέληξε στα δικαστήρια - Η απόφαση που προκαλεί συζητήσεις

Τουρίστρια στην Ιταλία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη επειδή χρεωνόταν ως εμφιαλωμένο το νερό σε πολυτελές ξενοδοχείο. Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μια ασυνήθιστη δικαστική υπόθεση στην Ιταλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων απέναντι στους πελάτες τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2019, όταν τουρίστρια που διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο ζήτησε επανειλημμένα να της σερβίρουν νερό βρύσης κατά τη διάρκεια των γευμάτων της. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ήταν διατεθειμένη ακόμη και να πληρώσει για την υπηρεσία, ωστόσο το ξενοδοχείο συνέχισε να της προσφέρει μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό.

Κάθε βράδυ, στο τραπέζι της τοποθετούνταν μπουκάλια νερού των 0,75 λίτρων, με χρέωση περίπου επτά ευρώ ανά φιάλη, γεγονός που την οδήγησε σε καταγγελία και προσφυγή στα δικαστήρια.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πως θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Παράλληλα, διεκδίκησε αποζημίωση ύψους περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.

Ωστόσο, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο σε όλες τις βαθμίδες. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο σημείωσε ότι οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν το εμφιαλωμένο νερό ή να προμηθευτούν μόνοι τους πόσιμο νερό, εφόσον το επιθυμούν.

Η υπόθεση έχει ανοίξει νέα συζήτηση στην Ιταλία γύρω από τις πρακτικές της φιλοξενίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και τη διαχείριση ενός φυσικού αγαθού όπως το νερό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ