Διονύσης Αρμενιάκος: Ο άνθρωπος που στήριξε ουσιαστικά την Κηφισιά στη διαδρομή προς την καθιέρωση στη Super League

Για περισσότερα από 70 χρόνια, το όνομα Αρμενιάκος αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον χώρο του επίπλου και της εσωτερικής αισθητικής, δημιουργώντας κομμάτια που συνδυάζουν διαχρονικά την ποιότητα και την κομψότητα.

Πίσω όμως από αυτή την πορεία βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν περιορίστηκε μόνο στον κόσμο της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας… Ο Διονύσης Αρμενιάκος τον τελευταίο χρόνο έχει συνδέσει το όνομά του και με την ομάδα της Κηφισιάς, αποτελώντας έναν από τους ανθρώπους που στάθηκαν αθόρυβα, αλλά καθοριστικά δίπλα της.

Σε μια απαιτητική ποδοσφαιρική σεζόν γεμάτη πίεση, αμφισβήτηση και δυσκολίες, η Κηφισιά όχι μόνο άντεξε, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στη Super League, αποδεικνύοντας πως διαθέτει πλέον γερές βάσεις και προοπτική. Και σ’ αυτή την προσπάθεια, η συμβολή του β΄Αντιπροέδρου της υπήρξε ουσιαστική στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας ως β΄ Αντιπρόεδρος ήρθε ως φυσική συνέχεια της σχέσης εμπιστοσύνης που είχε ήδη χτιστεί με τον οργανισμό της Κηφισιάς. Άνθρωποι της ομάδας μιλούν για έναν παράγοντα χαμηλών τόνων, με ιδιαίτερο ήθος, που προτιμά να προσφέρει ουσιαστικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αποδίδοντάς του τα εύσημα, αλλά και μερίδιο της φετινής επιτυχημένης πορείας.

Η είσοδος του στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν ήταν μία τυπική προσθήκη. Αντιθέτως, αποτέλεσε φυσική συνέχεια της αγάπης και της διαρκούς στήριξής του προς τον σύλλογο και γενικότερα προς τον αθλητισμό των Βορείων Προαστίων.

Η διοίκηση υπό τον Χρήστο Πρίτσα έχει ξεκάθαρο στόχο να εδραιώσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και να μετατρέψει την Κηφισιά σε έναν σύλλογο-πρότυπο για τα Βόρεια Προάστια. Με ανθρώπους όπως ο Διονύσης Αρμενιάκος στο πλευρό του, δείχνει πως διαθέτει όχι μόνο όραμα, αλλά και τις προσωπικότητες που μπορούν να το κάνουν πράξη.

Ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο πως ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να δίνει μορφή, χαρακτήρα και ισορροπία σε έναν χώρο, συμβάλλει σήμερα και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που θέλει να αποκτήσει σταθερή θέση. Γιατί είτε πρόκειται για ένα έπιπλο, είτε για έναν σύλλογο, η ποιότητα φαίνεται πάντα στις λεπτομέρειες.