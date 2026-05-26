Πάνω από 10.000 μπάλες του γκολφ ανασύρθηκαν από λίμνη - Προειδοποίηση για μικροπλαστικά και ρύπανση

Περισσότερες από 10.000 μπάλες του γκολφ αφαιρέθηκαν από λίμνη σε γήπεδο στη Γαλλία.

Μια εντυπωσιακή περιβαλλοντική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε γήπεδο γκολφ στην περιοχή Kerbernez στη Γαλλία, όπου περισσότεροι από 10.000 μπάλες ανασύρθηκαν από λίμνη του χώρου, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ρύπανσης που μπορεί να συσσωρευτεί ακόμη και σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του γηπέδου, η συνολική ποσότητα που απομακρύνθηκε αντιστοιχεί σε εκατοντάδες κιλά υλικών, κυρίως καουτσούκ και ρητίνη, ενώ μαζί με τις μπάλες εντοπίστηκαν και άλλα απορρίμματα, όπως πλαστικά μπουκάλια.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από τους υπεύθυνους όχι ως απλός καθαρισμός, αλλά ως «απολύμανση» της λίμνης, με στόχο την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μια μπάλα του γκολφ μπορεί να χρειαστεί έως και 500 χρόνια για να αποσυντεθεί, ενώ ήδη από τον πρώτο χρόνο αρχίζει να απελευθερώνει μικροπλαστικά στο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, το γήπεδο καλείται να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς μεγάλο μέρος της έκτασής του δεν αρδεύεται συστηματικά, με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων θα αποτελέσει κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον.

