Μια συνεργασία που εστιάζει στην επιστήμη, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και επίκεντρο την κοινωνία.

Τον Φεβρουάριο του 2026 υπεγράφη στρατηγικής σημασίας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN στη Γενεύη, έδρα του CERN, θεμελιώνοντας έτσι και σε θεσμικό επίπεδο μία πολυετή σύμπραξη συνεργασίας και κοινών δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής συνέργειας διοργανώνεται την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο) ανοικτή προς το κοινό εκδήλωση με τίτλο «CERN και Ίδρυμα Ευγενίδου | Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες: Η Επιστήμη σε Δράση».

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών της έρευνας του CERN, από την καινοτομία και την τεχνολογία έως την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία, καθώς και η ανάδειξη νέων τεχνικών και επιστημονικών ειδικοτήτων που απαιτούνται σήμερα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στην εκδήλωση, η οποία θα είναι ανοικτή προς το κοινό, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω συγκεκριμένης χωρητικότητας του Αμφιθεάτρου.

