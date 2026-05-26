Η Κίνα εγκαθιστά τη μεγαλύτερη πλωτή ανεμογεννήτρια στον κόσμο: Ενέργεια για 4.200 σπίτια ετησίως

Η Κίνα εγκατέστησε στα ανοιχτά της Γκουανγκντόνγκ τη μεγαλύτερη πλωτή ανεμογεννήτρια παγκοσμίως, μια γιγαντιαία δομή σχεδιασμένη για παραγωγή ενέργειας σε βαθιά νερά.

Η Κίνα πέτυχε ένα νέο σημαντικό ορόσημο στον παγκόσμιο αγώνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χώρα εγκατέστησε στα ανοιχτά των ακτών της Γκουανγκντόνγκ τη μεγαλύτερη πλωτή ανεμογεννήτρια στον κόσμο, μια γιγαντιαία θαλάσσια δομή σχεδιασμένη να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε νερά που είναι υπερβολικά βαθιά για τα παραδοσιακά αιολικά πάρκα.

Το έργο, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία China Three Gorges Corporation, διαθέτει ισχύ 16 megawatt και μπορεί να παράγει περίπου 44,65 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως, ποσότητα επαρκή για την ηλεκτροδότηση περίπου 4.200 νοικοκυριών.

Η τεχνολογία πίσω από την γιγάντια ανεμογεννήτρια

Η εγκατάσταση αποτελεί σημαντική πρόοδο για τα πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα, μια τεχνολογία που επιδιώκει να αξιοποιήσει ωκεάνιες περιοχές όπου οι συμβατικές ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να αγκυροβοληθούν στον πυθμένα της θάλασσας.

Η νέα πλατφόρμα, γνωστή ως Three Gorges Pilot, αναπτύχθηκε κοντά στην πόλη Γιανγκτζιάνγκ. Αντίθετα με τα παραδοσιακά έργα, η δομή αυτή δεν είναι στερεωμένη στο βυθό, αλλά επιπλέει πάνω σε μια ημιβυθιζόμενη πλατφόρμα που συγκρατείται από ένα περίπλοκο σύστημα προσδεμάτων.

Το μέγεθος της ανεμογεννήτριας προκαλεί δέος στον ενεργειακό κλάδο. Ο ρότορας (κινούμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρομαγνητικού συστήματος) έχει διάμετρο 252 μέτρα και τα πτερύγια φτάνουν σε ύψος άνω των 270 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατασκευή είναι προετοιμασμένη να αντέξει ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων κυμάτων που ξεπερνούν τα 20 μέτρα και ανέμων έως 264 χιλιόμετρα την ώρα, που ισοδυναμούν με τυφώνα κατηγορίας 5.

Μεταξύ των κυριότερων καινοτομιών ξεχωρίζει ένα δυναμικό υποβρύχιο καλώδιο 66 kilovolt, έτοιμο να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια ενώ κινείται μαζί με την πλωτή δομή. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της συναρμολόγησης έγινε στην ξηρά προτού η δομή ρυμουλκηθεί στη θάλασσα, μια στρατηγική που μειώνει το κόστος και διευκολύνει μελλοντικές εγκαταστάσεις.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ