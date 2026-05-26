HWiPT Annual Summit 2026: Η επόμενη μέρα για AI, data και cyber readiness
Οι Hellenic Women in Privacy & Technology (HWiPT) διοργανώνει
το Annual Summit 2026 με θεματική: AI, Data & Cyber Readiness, υπό την αιγίδα
του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας),
του ISC2 Hellenic Chapter, ISACA Athens Chapter,
της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ),
και του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026
στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟ, Παραδείσου 18, Μαρούσι 151 25.
Ώρα προσέλευσης: 09:00
Ώρα διεξαγωγής: 09:30 - 17:00
Το HWiPT Annual Summit 2026, με θεματική “AI, Data & Cyber Readiness”, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ατζέντα που καλύπτει τους σύγχρονους άξονες στρατηγικής διακυβέρνησης και ρυθμιστικής συμμόρφωσης στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), των δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην οργανωσιακή ετοιμότητα για NIS2 και CRA, σε εφαρμόσιμες στρατηγικές για αποτελεσματική διακυβέρνηση ΤΝ, στις δυνατότητες και τις προκλήσεις του agentic AI, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ νομικών και τεχνικών ομάδων. Παράλληλα, αναδεικνύονται βέλτιστες πρακτικές για συμβάσεις στο πεδίο της ΤΝ και ο εξελισσόμενος ρόλος του DPO.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Panel Discussion: Empowering Organizations - Practical Strategies for NIS2 and CRA Readiness
Presentation: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ζωή των ΑμεΑ: Εμπόδιο ή Εργαλείο Προσβασιμότητας
Fireside Chat: Actionable AI Governance - A Roadmap from Design to Deployment
Case Study Spotlight: TITAN’s Digital Transformation Journey
Panel Discussion: Speaking the Same Language: Collaboration Between Legal and Technical Teams
Panel Discussion: From Procurement to Partnership - Contracting Successfully for AI
Fireside Chat: Understanding Agentic AI - Capabilities, Risks, and Opportunities
Panel Discussion: The Evolving Role of the DPO
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Σάντυ Τσακιρίδη, Founder HWiPT, Senior Director - Legal Counsel, Global Legal,
The Coca-Cola Company
Μάγκυ Αθανασιάδη, Director of Technology & Digital Transformation, SEV Hellenic
Χάρης Π. Αλεβιζόπουλος, Group Data Protection Officer, Optima bank
Βασίλειος Αποστολίδης, Owner, Apostolidis A. Vasileios Law Offices & Associates
Κώστας Χ. Αργυρόπουλος, General Counsel SPACE HELLAS GROUΡ, Chief Legal & Compliance Officer
Ευάγγελος Αυγουλάς, Lawyer, President, Non-Profit Civil Partnership Me Alla Matia
Στράτος Βουλγαρίδης, Deputy Group Legal Counsel, TITAN Group
Federico Carrasco, Founder & Chairman, Graypes
Ιωάννης Γερμανός, Legal Counsel to the Dep.Minister of Justice, Member of EU AI Board
Σταυριάννα Δημητρίου, Tech Lead of Embedded AI architecture at global AI COE, Pfizer
Ελισάβετ Καίσαρη, PMO & Transformation Advisor, Lead Your Way
Ελένη Κονσολάκη, Senior Compliance and Data Protection Manager, Efood
Δήμητρα Κουμουνδούρου, Head of Data Privacy and Deputy DPO, Ebury
Γιώτα Κρεμμυδά, Director & Associate General Counsel, Global Business Units & Channels, Hewlett Packard Enterprise, Board Member
Μικαέλλα Κυριακοπούλου,Legal Director, DPO, Compliance Officer, Greek Yellow Pages SA
Στέργιος Κωνσταντίνου, Lawyer – SGKLegal Advanced LL.M - IP&ICT Law CIPP/E, CIPM, FIP
Βίκυ Νάκου, Head of Compliance & DPO, Archeiothiki S.A. Federation of Enterprises
Νάνσι Παλαιολόγου, Cyber Security & Resilience Specialist, Marlink Cyber
Αργύρης Παπαντωνίου, Security Engineer, DTI Solutions
Κατερίνα Πάσχου, Legal counsel, Group Data Protection Officer, Onassis Foundation
Γιάννης Παυλίδης, ISC2 Hellenic BoD member, Cybersecurity Practice Lead
Χρήστος Συγγελάκης, Group Data Protection Officer, Motor Oil
Σοφία Τζοβλά, AI ethics & Compliance Governance SPOC office Lead, OTE Group
Οριάνα Τουφεξή, Gen AI Sales Lead, Vodafone
Ειρήνη Τσιτούρα, Legal Counsel, Data Protection Officer GENERALI HELLAS
Κική Τσουρού, Data Protection Officer, Bank Information Systems SA
ΤO ΚΟΙΝΟ
- DPOs
- In-House Lawyers
- Law firms
- HR Executives
- IT Managers
- Information Systems Security Officers
- Regulatory Compliance Officers
- Risk Management Officers
- Marketing and Communication Managers
- Customer Service Managers
- Data Management & Processing Managers
- Executives of Supervisory Authorities
- Consulting companies
- Information Security Officers
- Business regulatory compliance executives
- Business consultants
Sponsors:
Silver: Data & Technology Innovative Solutions
Bronze: Archeiothiki, Athens International Airport, Stergios Konstantinou & Associates - SGK Legal
Communication Sponsors: Say yes to the Press, Epixeiro, Mamamia, Reporter
Supporter: Η Καρδιά του Παιδιού
