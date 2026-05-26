HWiPT Annual Summit 2026: Η επόμενη μέρα για AI, data και cyber readiness

Ειδικοί συζητούν για ΤΝ, δεδομένα, κυβερνοασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση.

Οι Hellenic Women in Privacy & Technology (HWiPT) διοργανώνει

το Annual Summit 2026 με θεματική: AI, Data & Cyber Readiness, υπό την αιγίδα

του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας) ,

του ISC2 Hellenic Chapter , ISACA Athens Chapter ,

της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) ,

και του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026

στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟ, Παραδείσου 18, Μαρούσι 151 25.

Ώρα προσέλευσης: 09:00

Ώρα διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Το HWiPT Annual Summit 2026, με θεματική “AI, Data & Cyber Readiness”, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ατζέντα που καλύπτει τους σύγχρονους άξονες στρατηγικής διακυβέρνησης και ρυθμιστικής συμμόρφωσης στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), των δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην οργανωσιακή ετοιμότητα για NIS2 και CRA, σε εφαρμόσιμες στρατηγικές για αποτελεσματική διακυβέρνηση ΤΝ, στις δυνατότητες και τις προκλήσεις του agentic AI, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ νομικών και τεχνικών ομάδων. Παράλληλα, αναδεικνύονται βέλτιστες πρακτικές για συμβάσεις στο πεδίο της ΤΝ και ο εξελισσόμενος ρόλος του DPO.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Panel Discussion: Empowering Organizations - Practical Strategies for NIS2 and CRA Readiness

Presentation: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ζωή των ΑμεΑ: Εμπόδιο ή Εργαλείο Προσβασιμότητας

Fireside Chat: Actionable AI Governance - A Roadmap from Design to Deployment

Case Study Spotlight: TITAN’s Digital Transformation Journey

Panel Discussion: Speaking the Same Language: Collaboration Between Legal and Technical Teams

Panel Discussion: From Procurement to Partnership - Contracting Successfully for AI

Fireside Chat: Understanding Agentic AI - Capabilities, Risks, and Opportunities

Panel Discussion: The Evolving Role of the DPO

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Σάντυ Τσακιρίδη, Founder HWiPT, Senior Director - Legal Counsel, Global Legal,

The Coca-Cola Company

Μάγκυ Αθανασιάδη, Director of Technology & Digital Transformation, SEV Hellenic

Χάρης Π. Αλεβιζόπουλος, Group Data Protection Officer, Optima bank

Βασίλειος Αποστολίδης, Owner, Apostolidis A. Vasileios Law Offices & Associates

Κώστας Χ. Αργυρόπουλος, General Counsel SPACE HELLAS GROUΡ, Chief Legal & Compliance Officer

Ευάγγελος Αυγουλάς, Lawyer, President, Non-Profit Civil Partnership Me Alla Matia

Στράτος Βουλγαρίδης, Deputy Group Legal Counsel, TITAN Group

Federico Carrasco, Founder & Chairman, Graypes

Ιωάννης Γερμανός, Legal Counsel to the Dep.Minister of Justice, Member of EU AI Board

Σταυριάννα Δημητρίου, Tech Lead of Embedded AI architecture at global AI COE, Pfizer

Ελισάβετ Καίσαρη, PMO & Transformation Advisor, Lead Your Way

Ελένη Κονσολάκη, Senior Compliance and Data Protection Manager, Efood

Δήμητρα Κουμουνδούρου, Head of Data Privacy and Deputy DPO, Ebury

Γιώτα Κρεμμυδά, Director & Associate General Counsel, Global Business Units & Channels, Hewlett Packard Enterprise, Board Member

Μικαέλλα Κυριακοπούλου,Legal Director, DPO, Compliance Officer, Greek Yellow Pages SA

Στέργιος Κωνσταντίνου, Lawyer – SGKLegal Advanced LL.M - IP&ICT Law CIPP/E, CIPM, FIP

Βίκυ Νάκου, Head of Compliance & DPO, Archeiothiki S.A. Federation of Enterprises

Νάνσι Παλαιολόγου, Cyber Security & Resilience Specialist, Marlink Cyber

Αργύρης Παπαντωνίου, Security Engineer, DTI Solutions

Κατερίνα Πάσχου, Legal counsel, Group Data Protection Officer, Onassis Foundation

Γιάννης Παυλίδης, ISC2 Hellenic BoD member, Cybersecurity Practice Lead

Χρήστος Συγγελάκης, Group Data Protection Officer, Motor Oil

Σοφία Τζοβλά, AI ethics & Compliance Governance SPOC office Lead, OTE Group

Οριάνα Τουφεξή, Gen AI Sales Lead, Vodafone

Ειρήνη Τσιτούρα, Legal Counsel, Data Protection Officer GENERALI HELLAS

Κική Τσουρού, Data Protection Officer, Bank Information Systems SA

ΤO ΚΟΙΝΟ

DPOs

In-House Lawyers

Law firms

HR Executives

IT Managers

Information Systems Security Officers

Regulatory Compliance Officers

Risk Management Officers

Marketing and Communication Managers

Customer Service Managers

Data Management & Processing Managers

Executives of Supervisory Authorities

Consulting companies

Information Security Officers

Business regulatory compliance executives

Business consultants

Sponsors:

Silver: Data & Technology Innovative Solutions

Bronze: Archeiothiki, Athens International Airport, Stergios Konstantinou & Associates - SGK Legal

Communication Sponsors: Say yes to the Press, Epixeiro, Mamamia, Reporter

Supporter: Η Καρδιά του Παιδιού

