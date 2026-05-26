Η LG παρουσίασε τις νέες τηλεοράσεις και συστήματα ήχου για το 2026 μέσα από ένα immersive lifestyle experience

Η LG υποδέχθηκε στο εμβληματικό νεοκλασικό στη Λεωφόρο Αμαλίας αγαπημένους influencers και content creators σε ένα ξεχωριστό lifestyle event, αφιερωμένο στη νέα σειρά τηλεοράσεων και συστημάτων ήχου για το 2026.

Μέσα από πέντε θεματικά δωμάτια, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της LG τεχνολογίας, ανακαλύπτοντας πώς η εικόνα, ο ήχος, το design και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε στιγμή ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Από το κομψό Design Room, όπου παρουσιάστηκε η νέα OLED evo W6 77” Wallpaper TV με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και True Wireless τεχνολογία, μέχρι το ατμοσφαιρικό Home Cinema Room με την OLED evo G6 65”, την πιο φωτεινή OLED τηλεόραση που έχει κατασκευάσει ποτέ η LG, κάθε χώρος ανέδειξε ένα διαφορετικό lifestyle moment.

Στο Gaming Room, οι καλεσμένοι γνώρισαν την OLED evo C6 65”, με 4K στα 165Hz, χρόνο απόκρισης 0,1ms και προηγμένες gaming δυνατότητες, ενώ στο Sports Room η QNED87 65” έφερε την ένταση του γηπέδου στο σπίτι, με 4K QNED MiniLED εικόνα και ζωντανά χρώματα.

Παράλληλα, στο AI & Color Room, η LG ανέδειξε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από λειτουργίες όπως το Voice ID, το AI Concierge και το webOS, που κάνουν την εμπειρία θέασης πιο προσωπική, έξυπνη και άμεση.

Οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στα δωμάτια, γνώρισαν τις νέες LG OLED και QNED TVs, καθώς και τα νέα sound systems, ενώ δημιούργησαν περιεχόμενο μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε τεχνολογία και υψηλή αισθητική.

Με τη νέα σειρά του 2026, η LG συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία, φέρνοντας στο επίκεντρο όχι μόνο την τεχνολογική καινοτομία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εντάσσεται φυσικά στην καθημερινή ζωή.