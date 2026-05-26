Ινδία: Ελέφαντες ποδοπάτησαν και σκότωσαν γυναίκα μπροστά στο παιδί της σε σαφάρι

Έπειτα από αυτό το τρομακτικό περιστατικό, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση, προτρέποντας τους τουρίστες που επισκέπτονται καταφύγια ζώων να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από τους ελέφαντες.

Μια γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της αφού συνθλίφθηκε από δύο ελέφαντες, σε έναν δημοφιλή προορισμό σαφάρι στην Ινδία.

Όλα έγιναν στις 18 Μαΐου στο σαφάρι Dubare Elephant Camp στο Τσενάι της Ινδίας, όπου βρισκόταν η 33χρονη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί της. Η 33χρονη παρακολουθούσε τα ζώα από κοντινή απόσταση, όταν ξαφνικά δύο ελέφαντες άρχισαν να παλεύουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθεί.

