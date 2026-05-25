Ακραίος πλούτος: Πόσους δισεκατομμυριούχους έχει ο πλανήτης - Σε ποιες χώρες αυξάνονται ταχύτερα

Ο παγκόσμιος χάρτης του ακραίου πλούτου αλλάζει, με νέες αγορές να δημιουργούν δισεκατομμυριούχους με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο δεν αυξάνεται απλώς. Αλλάζει και γεωγραφία. Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ και η Κίνα κρατούσαν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας σε απόλυτους αριθμούς, όμως η μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης εμφανίζεται πλέον σε χώρες που περνούν βαθιές οικονομικές αλλαγές, προσελκύουν επενδύσεις και χτίζουν νέα κέντρα πλούτου.

Σύμφωνα με το Wealth Report 2026 της Knight Frank, ο πλανήτης είχε το 2026 περίπου 3.110 δισεκατομμυριούχους, με την πρόβλεψη να δείχνει άνοδο κοντά στους 3.915 μέχρι το 2031. Δηλαδή, σε πέντε χρόνια μπορεί να προστεθούν περίπου 800 νέοι δισεκατομμυριούχοι διεθνώς.

Η Ελλάδα μέσα(;) στον χάρτη του μεγάλου πλούτου

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν είναι ότι βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας. Δεν βρίσκεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος του ακραίου πλούτου διεθνώς ακουμπά και την ελληνική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένους κλάδους: ναυτιλία, ακίνητα, τουρισμό, ενέργεια και ιδιωτικές επενδύσεις.

Η χώρα έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στον μεγάλο πλούτο μέσω της ναυτιλίας, όμως δεν εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης με την ταχύτερη αύξηση νέων δισεκατομμυριούχων. Αυτό δείχνει μια διαφορά: η Ελλάδα έχει ισχυρές περιουσίες, αλλά όχι την ίδια δυναμική μαζικής δημιουργίας νέων δισεκατομμυριούχων που βλέπουμε σε χώρες με τεράστια βιομηχανική, τεχνολογική ή επενδυτική έκρηξη.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, με προβλεπόμενη αύξηση 183% έως το 2031, χάρη στο σχέδιο οικονομικού μετασχηματισμού Vision 2030, τα μεγάλα έργα υποδομών και την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Ψηλά βρίσκονται επίσης η Πολωνία, η Σουηδία, η Αυστραλία και η Ινδία.

Η Ινδία, για παράδειγμα, αναμένεται να περάσει από 207 σε 313 δισεκατομμυριούχους, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγάλες μηχανές δημιουργίας πλούτου στον κόσμο.

Η Πολωνία ξεχωρίζει στην Ευρώπη, καθώς η μεταφορά επενδύσεων και παραγωγικών αλυσίδων προς τα ανατολικά της ηπείρου έχει ενισχύσει σημαντικά την οικονομική της δυναμική.

Η λίστα με τις χώρες όπου προβλέπεται η μεγαλύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων

Σαουδική Αραβία Πολωνία Σουηδία Αυστραλία Δανία Ιαπωνία Μεξικό Φιλιππίνες Νορβηγία Ινδία Αυστρία Ινδονησία Νότια Αφρική Ισπανία Μαλαισία Σιγκαπούρη Ιταλία Καναδάς Τουρκία Βραζιλία

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ