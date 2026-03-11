Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο: Πώς κατάφεραν να βγάλουν τα λεφτά τους

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων κάτω των 25 ετών έχει ήδη περιουσίες δισεκατομμυρίων, είτε χάρη στην AI είτε μέσω οικογενειακών αυτοκρατοριών.

Στον κόσμο υπάρχουν σήμερα δεκάδες δισεκατομμυριούχοι που δεν έχουν κλείσει τα 30. Ανάμεσά τους όμως υπάρχει μια ακόμη πιο εντυπωσιακή κατηγορία: εκείνοι που έγιναν δισεκατομμυριούχοι πριν καν φτάσουν τα 25.

Μερικοί βρίσκονται ακόμη στην ηλικία που άλλοι τελειώνουν τις σπουδές τους ή κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Κι όμως, οι περιουσίες τους μετριούνται ήδη σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δρόμοι που τους οδήγησαν εκεί διαφέρουν. Κάποιοι γεννήθηκαν μέσα σε τεράστιες επιχειρηματικές δυναστείες και κληρονόμησαν μερίδια κολοσσών. Άλλοι όμως εκμεταλλεύτηκαν την έκρηξη της τεχνολογίας και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστα χρόνια εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων.



Οι νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη

Στα 23 του χρόνια, ο Πέδρο Βόιγκτ Τρέχες θεωρείται από τους πιο «μεγάλους» της λίστας. Η περιουσία του προέρχεται από τη συμμετοχή του στη βραζιλιάνικη βιομηχανική εταιρεία WEG, την οποία είχε συνιδρύσει ο παππούς του και η οποία σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παγκόσμιους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η περιουσία του υπολογίζεται περίπου στα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια ηλικία βρίσκεται και ο Γερμανός Κέβιν Ντέιβιντ Λέμαν. Ο πλούτος του προέρχεται από μεγάλο ποσοστό στην αλυσίδα φαρμακείων dm-drogerie markt, μία από τις μεγαλύτερες στη Γερμανία. Παρά την τεράστια περιουσία του, που φτάνει περίπου τα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ίδιος κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ και σπάνια εμφανίζεται δημόσια.

Η γενιά της τεχνητής νοημοσύνης

Η πιο εντυπωσιακή ιστορία της λίστας ανήκει σε τρεις 22χρονους που έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα σε ελάχιστα χρόνια χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Αντάρς Χιρεμάθ, ο Μπρένταν Φούντι και ο Σούρια Μίντα είναι οι συνιδρυτές της Mercor, μιας startup που ιδρύθηκε το 2023 και χρησιμοποιεί AI για να βοηθά μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό και να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους. Η εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας εκτόξευσε την αξία της και μαζί και τις προσωπικές περιουσίες των ιδρυτών της, που υπολογίζονται περίπου στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τον καθένα.

Στα 22 της χρόνια βρίσκεται και η Κιμ Γιουνγκ-γιουν από τη Νότια Κορέα. Η περιουσία της προέρχεται από την εταιρεία Nexon, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online gaming στον κόσμο, που ίδρυσε ο πατέρας της. Η αξία της περιουσίας της υπολογίζεται περίπου στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι νεότεροι κληρονόμοι δισεκατομμυρίων

Στα 21 του χρόνια, ο Κλεμέντε Ντελ Βέκιο είναι ένας από τους πλουσιότερους νέους κληρονόμους στον κόσμο. Η περιουσία του συνδέεται με τη Delfin, εταιρεία συμμετοχών που κατέχει μεγάλο ποσοστό στον κολοσσό EssilorLuxottica, τον όμιλο πίσω από μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες γυαλιών στον κόσμο. Η περιουσία του εκτιμάται περίπου στα 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια ηλικία βρίσκεται και η Λίβια Βόιγκτ ντε Ασίς, επίσης κληρονόμος της βραζιλιάνικης εταιρείας WEG. Η περιουσία της υπολογίζεται περίπου στο 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ακόμη νεότερος είναι ο Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ, που σε ηλικία μόλις 20 ετών κληρονόμησε σημαντική περιουσία από τη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim, μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία πολλών δεκαετιών. Η περιουσία του εκτιμάται περίπου στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Τον τίτλο της νεότερης δισεκατομμυριούχου στον κόσμο κρατά σήμερα η Αμελί Βόιγκτ Τρέχες, μόλις 20 ετών. Όπως και άλλα μέλη της οικογένειας, η περιουσία της προέρχεται από τη βιομηχανική εταιρεία WEG της Βραζιλίας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η προσωπική της περιουσία υπολογίζεται ήδη περίπου στο 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πλούτος μπορεί να αποκτηθεί πριν καν ξεκινήσει πραγματικά η επαγγελματική ζωή.

δημοσιότητας, αποφεύγοντας δημόσιες δηλώσεις ή εμφανίσεις.

