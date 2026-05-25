Το Cruise & Groove επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ο Nick Varon προσκαλεί τους DA MIKE & HOMME LIBRE σε ένα μοναδικό sunset trip.

Το ετήσιο sunset boat gathering του Nick Varon επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη χρονιά.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, το Cruise & Groove 002 σαλπάρει ξανά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μετατρέποντας το ηλιοβασίλεμα σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι μουσικής, ελευθερίας και σύνδεσης.

Μετά την περσινή sold out διοργάνωση, ο Nick Varon συνεχίζει να χτίζει ένα μουσικό ritual πάνω στη θάλασσα — ένα intimate experience όπου η electronic music συναντά το φως του καλοκαιριού, τον ανοιχτό ορίζοντα και την ενέργεια μιας κοινότητας που κινείται στον ίδιο παλμό.

Για το φετινό Cruise & Groove, o Nick Varon προσκαλεί τον DA MIKE και τον HOMME LIBRE, δημιουργώντας ένα soundtrack που θα εξελιχθεί από το golden hour μέχρι τη νύχτα, πάνω στα νερά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Το Cruise & Groove δεν είναι απλώς ένα boat party.

Είναι μια εμπειρία σχεδιασμένη γύρω από τη μουσική, τη θάλασσα και την αίσθηση της απόδρασης —με open bar, curated sound και μια διαδρομή κατά μήκος της Αθηναϊκής ακτογραμμής.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026

Μαρίνα Αλίμου

Επιβίβαση: 17:00

Αναχώρηση: 17:30

Επιστροφή: 23:30

Line Up: NICK VARON, DA MIKE, HOMME LIBRE

Open Bar Included

Η χωρητικότητα είναι περιορισμένη και τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας.

Τα εισιτήρια εξαντλούνται.

