Όσοι παίρνουν συνεχώς προαγωγή (και βγάζουν περισσότερα λεφτά) κάνουν 10 πράγματα καλύτερα από τους υπόλοιπους

Τελικά, θέλει τρόπο, όχι κόπο.

Η επαγγελματική εξέλιξη σπάνια είναι αποτέλεσμα τύχης. Αν και οι γνώσεις, η εμπειρία και η σκληρή δουλειά παίζουν καθοριστικό ρόλο, υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται να ξεχωρίζουν σταθερά, κατακτώντας τη μία προαγωγή μετά την άλλη και αυξάνοντας παράλληλα τις αποδοχές τους. Το κοινό τους στοιχείο δεν είναι μόνο οι ικανότητές τους, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.

Όσοι καταφέρνουν να προοδεύουν διαρκώς στην καριέρα τους δεν είναι απαραίτητα οι πιο ταλαντούχοι ή οι πιο έξυπνοι. Είναι εκείνοι που καλλιεργούν συγκεκριμένες νοοτροπίες και συνήθειες, επενδύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και δεν σταματούν να εξελίσσονται, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα ήθελαν.

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