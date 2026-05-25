Τι είναι το silent walking και γιατί μπορεί να βοηθήσει την ψυχολογία σου

Το «silent walking» έγινε viral γιατί προσφέρει κάτι που λείπει από την καθημερινότητα: λίγη πραγματική ησυχία.

Υπάρχουν στιγμές που βγαίνεις για περπάτημα, φοράς ακουστικά, ανοίγεις TikTok, podcasts ή μουσική και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι ο εγκέφαλός σου συνεχίζει να καταναλώνει πληροφορία χωρίς ούτε ένα λεπτό πραγματικής ηρεμίας.

Και κάπου εκεί εμφανίζεται το «silent walking», μια wellness συνήθεια που έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια και υπόσχεται κάτι πολύ πιο απλό απ' ό,τι δείχνει το όνομά της: περπάτημα χωρίς κινητό, χωρίς μουσική, χωρίς podcasts και χωρίς συνεχή ερεθίσματα. Στην αρχή ακούγεται σχεδόν βαρετό. Για αρκετούς ανθρώπους όμως, αυτή η μικρή αποσύνδεση λειτουργεί σαν ψυχολογικό reset μέσα στη μέρα.

