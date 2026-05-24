Ούτε Ντουμπάι, ούτε Μαϊάμι: Οι καλύτερες πόλεις για να μετακομίσει κανείς στο εξωτερικό

Νέα έρευνα της Global Citizen Solutions αποκαλύπτει τις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για μετακόμιση, αξιολογώντας την ασφάλεια, το κόστος και την υγεία.

Αν έχετε σκεφτεί ποτέ να φύγετε από τη χώρα σας αλλά δεν είστε σίγουροι για τις καλύτερες επιλογές σας, η Global Citizen Solutions δημοσίευσε μια μελέτη για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για να μετακομίσει κανείς. Σήμερα, περισσότερα από 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκτός της χώρας στην οποία γεννήθηκαν.

Για τη δημιουργία αυτής της κατάταξης, η μελέτη έλαβε υπόψη παράγοντες όπως η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, το κόστος ζωής, η διεθνής κινητικότητα και η ευκολία ένταξης για τους μετανάστες. Η ανάλυση περιλαμβάνει πόλεις από την Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ωκεανία.

Οι δείκτες αξιολόγησης και τα κριτήρια

Συνολικά αξιολογούνται επτά δείκτες για την ανάλυση των συνθηκών μετεγκατάστασης. Πέντε από αυτούς, το κόστος ζωής, η ασφάλεια, η ποιότητα του αέρα, η υγειονομική περίθαλψη και η ευκολία προσαρμογής, υπολογίζονται σε επίπεδο πόλης, ενώ η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η διεθνής κινητικότητα αναλύονται σε εθνική κλίμακα.

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από δημόσιες και περιοδικά ενημερωμένες πηγές, όπως το Numbeo, το IQAir και ο Δείκτης EF English Proficiency. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα τυποποιούνται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, όπου οι υψηλότερες βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Κάθε δείκτης λαμβάνει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη σημασία του. Η ασφάλεια και η υγειονομική περίθαλψη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες, με βάρος 18% ο καθένας. Ακολουθούν το κόστος ζωής (17%) και η ποιότητα του αέρα (15%). Από την πλευρά τους, το περιβάλλον ένταξης, η γνώση των αγγλικών και η διεθνής κινητικότητα έχουν ενδιάμεση βαρύτητα.

Η κορυφή της λίστας είναι ευρωπαϊκή

Η πόλη που καταλαμβάνει την πρώτη θέση είναι η Λισαβόνα, χάρη στην ισορροπία της ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και την προσιτή τιμή. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην ασφάλεια, την ποιότητα του περιβάλλοντος και το κόστος ζωής, ενώ προσφέρει επίσης ελκυστικά προγράμματα για ξένους, όπως βίζες για ψηφιακούς νομάδες και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το Άμστερνταμ, αναγνωρισμένο για τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Διακρίνεται επίσης για την υψηλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τη βιώσιμη κινητικότητά του, αν και το κύριο μειονέκτημα παραμένει το υψηλό κόστος ζωής.

Έξω από την Ευρώπη, η πόλη με την καλύτερη θέση είναι η Μελβούρνη, χάρη στο καλό σύστημα υγείας, την ποιότητα του αέρα και τις υποδομές της. Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι τα επίπεδα ασφάλειάς της είναι κάπως χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες πόλεις της κατάταξης.

Η περίπτωση της Βαρκελώνης και οι υπόλοιπες θέσεις

Ως ειδική αναφορά εμφανίζεται η Βαρκελώνη, η οποία ξεχωρίζει για την ισορροπία της ανάμεσα στην ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα και το μέτριο κόστος. Η πόλη διακρίνεται για την ευκολία ένταξης των διεθνών κατοίκων, υποστηριζόμενη από μια ευρεία και ποικλόμορφη ξένη κοινότητα, ενώ διαθέτει επίσης καλό σύστημα υγείας και υψηλή διεθνή κινητικότητα. Το κύριο αδύναμο σημείο της, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι η ασφάλεια.

Οι υπόλοιπες πόλεις που περιλαμβάνονται στην κατάταξη είναι η Βιέννη, η Σιγκαπούρη, το Όκλαντ, το Τόκιο, η Κοπεγχάγη και η Σεούλ.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ