Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series», η οποία αποτελεί μέρος του UNIC Evolve, της εμβληματικής ερευνητικής δράσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ανοικτό πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου και να φέρει στο προσκήνιο απόψεις κορυφαίων ερευνητών, σημαντικές ανακαλύψεις και καινοτόμες προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής.

Η εναρκτήρια διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον David Sinclair, καθηγητή Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard, με θέμα: «David Sinclair on Age Reversal: From Discovery to Human Trials».

Ο διακεκριμένος καθηγητής θα παρουσιάσει τις επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης, από τα ευρήματα στο εργαστήριο έως τις πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, οι οποίες στοχεύουν στην αποκατάσταση λειτουργιών του οργανισμού και στην αντιμετώπιση της φθοράς που σχετίζεται με τη γήρανση. Παράλληλα, θα αναφερθεί στους τρόπους με τους οποίους αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον της ιατρικής, της υγείας και της επόμενης γενιάς επιστημόνων.

Η διάλεξη θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, από τις 17:30 έως τις 18:30, στο Αμφιθέατρο «Ανδρέας Βεσάλιος» του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής βάσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή:

Ο David A. Sinclair, είναι καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το πρωτοποριακό έργο του στη γενετική και στη βιολογία της γήρανσης έχει διαμορφώσει την κατανόηση των μηχανισμών της γήρανσης και των ασθενειών που σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας γύρω από τις σιρτουίνες, τον μεταβολισμό του NAD+ και τον επιγενετικό επαναπρογραμματισμό. Η Θεωρία της Πληροφορίας για τη Γήρανση (Information Theory of Aging), την οποία ανέπτυξε, θεωρείται σήμερα μία από τις επικρατέστερες θεωρίες γύρω από τους μηχανισμούς της γήρανσης. Ο καθηγητής Sinclair διετέλεσε Ιδρυτικός Διευθυντής του Glenn Center for Biology of Aging Research στην Ιατρική Σχολή του Harvard από το 2005 έως το 2023. Είναι Αξιωματικός του Τάγματος της Αυστραλίας, εφευρέτης σε περισσότερες από 50 ευρεσιτεχνίες, συνιδρυτής πολυάριθμων επιτυχημένων εταιρειών και συγγραφέας του βιβλίου Lifespan που συμπεριλήφθηκε στη λίστα best seller των New York Times.

Πληροφορίες Διάλεξης:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026

Ώρα: 17:30 – 18:30

Τόπος: Αμφιθέατρο «Ανδρέας Βεσάλιος», UNIC Athens (29η Οδός, Αρ. 17, 167 77 Ελληνικό)

Γλώσσα: Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη προεγγραφή

Σύνδεσμος προεγγραφής: https://www.unic.ac.cy/rrck