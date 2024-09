Δυο ληστές προσπάθησαν να κλέψουν το πιο διάσημο έργο του Banksy από γκαλερί του Λονδίνου!

Η συγκεκριμένη ζωγραφιά έχει αναπαραχθεί από χιλιάδες καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης του Banksy.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν επειδή φέρονται να έκλεψαν ένα από τα πιο εμβληματικά έργα τέχνης του Banksy, το «Κορίτσι με μπαλόνι», από μια γκαλερί του Λονδίνου.

H Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο 47χρονος Λάρι Φρέιζερ και ο 53χρονος Τζέιμς Λαβ άρπαξαν τη διάσημη τοιχογραφία με στένσιλ του ινκόγκνιτο καλλιτέχνη -που εκτιμάται σε περίπου 355.000 ευρώ- από τη γκαλερί Grove το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής (08.09).

