Σκηνές έντασης στο Μικρολίμανο: Πυροβολισμοί σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. – Βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες

Ένοπλο επεισόδιο στο Μικρολίμανο μετά από αστυνομικό έλεγχο. Άνδρας τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν όπλα και έξι χειροβομβίδες.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/05) στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να ήταν οπλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν τυχαίους ελέγχους στην περιοχή όταν εντόπισαν πεζό άνδρα να κινείται με ύποπτο τρόπο έξω από κατάστημα. Κατά την αναγνώρισή του διαπίστωσαν πως πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ανθρωποκτονιών και ληστειών.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να σταματήσει προκειμένου να ακολουθήσει έλεγχος, ωστόσο εκείνος φέρεται να αντέδρασε, βγάζοντας όπλο. Ακολούθησε ένταση και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος να πυροβολήσει.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε όπλα και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Ειδικό κλιμάκιο έσπευσε στην περιοχή για την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση των εκρηκτικών.

Για αρκετή ώρα το Μικρολίμανο παρέμεινε αποκλεισμένο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο. Η προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ