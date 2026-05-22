Ο Akylas πατά “Press Start” με το πρώτο του album

Το debut album του Akylas κυκλοφορεί με 8 electro pop dance tracks και ήδη κάνει viral buzz.

Ο Akylas, το πιο viral και πολυσυζητημένο νέο όνομα της ελληνικής indie pop σκηνής, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του album! Ο εκρηκτικός performer που κατέκτησε Ελλάδα και Ευρώπη με το “Ferto” στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision κάνει drop το “Press Start” με συνολικά 8 tracks γεμάτα Akylas’ energy, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το “Press Start” είναι ένα album με electro pop dance ήχο και επιρροές από ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία, και είναι τόσο εθιστικό όσο κι ο Akylas. Vibes που κολλάνε, bangers, και κομμάτια που λες «ένα ακόμα» μέχρι να φτάσεις πάλι απ’ την αρχή.

Η δυναμική του αποτυπώνεται ήδη εντυπωσιακά και στις streaming πλατφόρμες, καθώς μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ παράλληλα ο Akylas φιγουράρει και στη δημοφιλή Spotify playlist “Greek Pop”, επιβεβαιώνοντας το hype γύρω από το όνομά του και τη δυναμική του νέου album.

Το buzz γύρω από το album είναι ήδη τεράστιο και στο TikTok, όπου τα promo videos για το “Press Start” έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια views, μετατρέποντας το release σε ένα από τα πιο viral μουσικά moments των τελευταίων ημερών.