Radioactivity: Πώς ένα γερμανικό techno τραγούδι έγινε παγκόσμιος αντιπυρηνικός ύμνος

Ένα ηλεκτρονικό κομμάτι του 1975 μετατράπηκε μέσα στις δεκαετίες σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της πυρηνικής ενέργειας.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν το ροκ κυριαρχούσε και η «αυθεντικότητα» μετριόταν σε κιθάρες, μαλλιά και σόλο, οι Kraftwerk ήταν κλεισμένοι στο Kling Klang Studio του Ντίσελντορφ και έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Έβγαζαν από τη μουσική τους κάθε ανθρώπινο ίχνος. Μηχανές, επαναληπτικοί ρυθμοί, ψυχρές φωνές και η ιδέα ότι ένα τραγούδι μπορούσε να χτιστεί σαν βιομηχανικό προϊόν.

Από εκεί βγήκε, στα τέλη του 1975, το άλμπουμ Radio Aktivität. Το ομώνυμο τραγούδι άρχιζε με τον ξερό ήχο ενός μετρητή Γκάιγκερ, κώδικα Μορς και μια φωνή σχεδόν άχρωμη να επαναλαμβάνει τη λέξη «Radioactivity». Τότε, όμως, το νόημα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο ακούγεται σήμερα.

Το τραγούδι που άλλαξε μαζί με τον κόσμο

Στα γερμανικά, η λέξη Radioaktivität επέτρεπε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη ραδιοφωνία και τη ραδιενέργεια. Η αρχική εκδοχή του τραγουδιού δεν ήταν καθαρή διαμαρτυρία. Έμοιαζε περισσότερο με ψυχρό σχόλιο για δύο μορφές αόρατης ενέργειας που βρίσκονται «στον αέρα». Μόνο που ο κόσμος σύντομα θα έδινε σε αυτή τη φράση μια πολύ πιο σκοτεινή κατεύθυνση.

Το 1986, μετά την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ, τίποτα δεν ακουγόταν πια το ίδιο. Η ραδιενέργεια δεν ήταν πια μια τεχνολογική υπόσχεση ή μια αφηρημένη ιδέα του μέλλοντος, αλλά ένας πραγματικός φόβος που περιπλανιόταν πάνω από την Ευρώπη. Το «είναι στον αέρα» έπαψε να μοιάζει με μεταφορά και έγινε σχεδόν περιγραφή της πραγματικότητας.

Οι Kraftwerk το κατάλαβαν και το 1991 ξαναέγραψαν ουσιαστικά το τραγούδι για το The Mix. Έβγαλαν το παλιό διπλό νόημα και πρόσθεσαν ευθείες αναφορές σε Τσερνόμπιλ, Χάρισμπεργκ, Σέλαφιλντ και Χιροσίμα. Το νέο μήνυμα ήταν καθαρό: «stop radioactivity».

Η μεγάλη στροφή ήρθε ξανά μετά τη Φουκουσίμα. Το 2012, στο φεστιβάλ No Nukes στο Τόκιο, οι Kraftwerk πρόσθεσαν και τη Φουκουσίμα στη «μαύρη λίστα» του τραγουδιού, με ιαπωνικά μέρη προσαρμοσμένα με τη βοήθεια του Ryuichi Sakamoto. Εκεί, το Radioactivity δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι σε συναυλία. Ήταν πολιτική δήλωση μπροστά σε ένα κοινό που είχε ζήσει τον φόβο από κοντά.

Κάπως έτσι, ένα τραγούδι που δεν γεννήθηκε ως σύνθημα έγινε αντιπυρηνικός ύμνος. Όχι επειδή άλλαξε μόνο η μουσική του, αλλά επειδή άλλαξε ο κόσμος γύρω του.

