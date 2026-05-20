Η Κάιλι Μινόνγκ αποκάλυψε δεύτερη μάχη με τον καρκίνο: “Ήμουν σκιά του εαυτού μου”

Η τραγουδίστρια έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και των τακτικών εξετάσεων.

Η Κάιλι Μινόνγκ αποκάλυψε στους θαυμαστές της, πως έδωσε ξανά μάχη με τον καρκίνο, έπειτα από νέα διάγνωση στις αρχές του 2021. Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της με τίτλο «Kylie».

Η 57χρονη, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2005, αποκάλυψε ότι αυτή τη φορά αποφάσισε να κρατήσει τη θεραπεία και τη διάγνωσή της μακριά από τα media. «Η δεύτερη διάγνωση ήρθε στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, όχι όπως την πρώτη φορά. Ευτυχώς, τα κατάφερα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική με θρέφει… το πάθος μου για τη μουσική είναι μεγαλύτερο από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.



