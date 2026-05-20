Νέο ΕΣΠΑ Πτυχιούχων 2026 “Ξεκινώ Επιχειρηματικά”: Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 36.000€ και πώς να αυξήσουν τις πιθανότητες έγκρισης

Η έναρξη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αποτελεί συχνά μια δύσκολη απόφαση για πολλούς νέους επαγγελματίες. Το υψηλό αρχικό κόστος, η αβεβαιότητα και οι φορολογικές υποχρεώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά, ακόμη και για ανθρώπους με εξαιρετικές ιδέες και κατάρτιση.

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέων Πτυχιούχων 2026 “Ξεκινώ Επιχειρηματικά” έρχεται να δώσει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε πτυχιούχους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα ή να εξελίξουν το υπάρχον επάγγελμά τους. Ωστόσο, η σωστή προετοιμασία και η επιλογή κατάλληλου Συμβούλου ΕΣΠΑ ή Λογιστή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μιας αίτησης. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 30/06/2026!

Τι είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέων Πτυχιούχων 2026 και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, που επιθυμούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα ή έχουν ξεκινήσει ήδη την επιχείρησή τους από την 1η Ιανουαρίου 2025 και έπειτα, όχι απαραίτητα σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) υποχρεωτικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Μέσα από τη χρηματοδότηση, οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν σημαντικά έξοδα όπως επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικές δαπάνες, ψηφιακές υπηρεσίες, προβολή, ακόμη και κόστη που σχετίζονται με τη δημιουργία και οργάνωση της επιχείρησής τους. Τα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 13.000€ έως και 36.000€ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το εάν θα απασχοληθεί σε αυτήν προσωπικό. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Τα συχνότερα λάθη στις αιτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Παρότι όμως τα προγράμματα ΕΣΠΑ δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, στην πράξη πολλοί ενδιαφερόμενοι διαπιστώνουν ότι η διαδικασία είναι αρκετά πιο σύνθετη από όσο φαίνεται αρχικά. Η σωστή επιλογή δραστηριότητας, οι φορολογικές και επιχειρηματικές παράμετροι, η προετοιμασία των δικαιολογητικών αλλά και η συνολική δομή της αίτησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στις πιθανότητες έγκρισης.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κάποιος προσπαθεί να οργανώσει μόνος του την αίτηση, χωρίς καθοδήγηση, και τελικά καταλήγει είτε να καθυστερεί σημαντικά είτε να κάνει επιλογές που αργότερα αποδεικνύονται προβληματικές. Η επιλογή του κατάλληλου Λογιστή ή Συμβούλου για προγράμματα ΕΣΠΑ μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά όχι μόνο τη διαδικασία της αίτησης αλλά και τη μετέπειτα εξέλιξη της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Πώς βοηθά η πλατφόρμα KeepMyBooks τους επίδοξους επιχειρηματίες

Ακριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται να βοηθήσει η πλατφόρμα KeepMyBooks. Μέσα από την πλατφόρμα, ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράψει δωρεάν την ανάγκη του και να λάβει προσφορές από 100+ σε όλη την Ελλάδα Λογιστές και Συμβούλους που ασχολούνται με προγράμματα ΕΣΠΑ και ενάρξεις επιχειρήσεων. Αντί να χρειάζεται να ψάχνει μόνος του μέσα από ατελείωτες αναζητήσεις και τηλεφωνήματα, έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει σε ένα σημείο εξατομικευμένες προσφορές, εμπειρία συμβούλων και προτάσεις συνεργασίας όλα συγκεντρωμένα.

Η αξία μιας τέτοιας διαδικασίας δεν βρίσκεται μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά κυρίως στο ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει επαγγελματία που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες και στο πλάνο του. Για κάποιον που ξεκινά τώρα την επαγγελματική του πορεία, η σωστή καθοδήγηση από την αρχή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικότερη από όσο αρχικά φαντάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται πιο οργανωμένη και ο ενδιαφερόμενος αποφεύγει ατελείωτα τηλεφωνήματα και αναζητήσεις χωρίς ξεκάθαρη εικόνα.

Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι επαγγελματίες αναζητούν εξειδικευμένη καθοδήγηση

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι επαγγελματίες συνειδητοποιούν ότι η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο μια καλή ιδέα, αλλά και τη σωστή οργάνωση γύρω από αυτήν. Θέματα όπως η φορολογία, η εταιρική μορφή, οι επιλέξιμες δαπάνες, η κοστολόγηση και η συνολική οικονομική στρατηγική επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα μιας νέας δραστηριότητας.

Για αυτόν τον λόγο, πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν πλέον να αναζητούν εξειδικευμένη καθοδήγηση πριν προχωρήσουν στις τελικές αποφάσεις. Η δυνατότητα να συγκρίνει κανείς επαγγελματίες και να επιλέξει εκείνον που εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Πώς να ξεκινήσετε εύκολα και με ασφάλεια

Σε μια περίοδο όπου το κόστος εκκίνησης μιας επιχείρησης παραμένει υψηλό και η αβεβαιότητα της αγοράς συχνά αποθαρρύνει νέους επιστήμονες και επαγγελματίες, τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό σημείο εκκίνησης για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέων Πτυχιούχων 2026, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και να δημιουργήσετε δωρεάν Αίτημα μέσω της πλατφόρμας KeepMyBooks ώστε να λάβετε προσφορές από εξειδικευμένους Λογιστές και Συμβούλους ΕΣΠΑ.

Η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή ιδέα και σε μια επιδοτούμενη επαγγελματική αρχή. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Νέων Πτυχιούχων 2026, την λειτουργία της πλατφόρμας KeepMyBooks και την διαδικασία δημιουργίας Αιτήματος μπορείτε να επικοινωνείτε και στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6975846550.