Ακίνητα στην Ελλάδα: Πού συμφέρει αγορά ή ενοικίαση – Από 3,9€/τ.μ. οι πιο φθηνές περιοχές

Αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2026: δείτε τις πιο ακριβές και πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση στην Ελλάδα.

Ανοδική τροχιά διατηρούν οι τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, με τα τελευταία στοιχεία να επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους δημοφιλείς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI της Spitogatos, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 7,9% στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών σε ετήσια βάση, ενώ τα ενοίκια κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά 4,2%.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται εντονότερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη δεύτερη να εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική. Ειδικότερα, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,5% στην Αττική και 9,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα ενοίκια η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,9% και 6,6% αντίστοιχα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με την έντονη ζήτηση για κατοικίες, αλλά και την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία ωθεί τις τιμές προς τα πάνω, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερη πίεση στους ενοικιαστές.

Οι πιο ακριβές και πιο οικονομικές περιοχές

Στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών για αγορά κατοικίας παραμένουν τα Νότια Προάστια της Αθήνα και οι Κυκλάδες, με μέσες ζητούμενες τιμές 4.167 ευρώ/τ.μ. και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, καθώς και περιοχές όπως η Λευκάδα και τα Χανιά.

Στον αντίποδα, οι πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια. Η Καστοριά καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή αγοράς με 538 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα.

Στην ενοικίαση, τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες διατηρούν επίσης τα «πρωτεία» με 13,3 ευρώ/τ.μ. και 12,8 ευρώ/τ.μ., ενώ υψηλά παραμένουν τα επίπεδα στο κέντρο της Αθήνα και στον Δήμο Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ενοίκια καταγράφονται στα Γρεβενά, με μέση τιμή μόλις 3,9 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν περιοχές της περιφερειακής Θεσσαλονίκης, η Πέλλα, η Ημαθία και το Κιλκίς.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, τα Νότια Προάστια κυριαρχούν στις υψηλότερες τιμές. Η Βουλιαγμένη βρίσκεται στην κορυφή με 7.333 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό και η Γλυφάδα, μαζί με το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Στον αντίποδα, πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας εντοπίζονται σε περιοχές όπως ο Βαρνάβας, η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια και οι Αχαρνές.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ενοίκια, με τη Βουλιαγμένη να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές (20,6 ευρώ/τ.μ.), ενώ πιο προσιτές λύσεις προσφέρουν περιοχές όπως ο Άγιος Στέφανος, το Καματερό, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Πέραμα και οι Αχαρνές.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, η τάση ανόδου παραμένει ισχυρή, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για όσους αναζητούν κατοικία, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

