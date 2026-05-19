Plastiras Lake Festival: «Η μουσική είναι η αφορμή, η εμπειρία είναι αυτό που μένει»

Οι Δημήτρης Μουστάκας και Αποστόλης Καραμάνης μιλούν για το PLF, τη λίμνη και τη νέα εποχή του.

Τι σας έκανε και αποφασίσατε να γίνει το φεστιβάλ από τριήμερο σε τετραήμερο;

Γιατί πολύ απλά το τριήμερο δεν έφτανε ούτε σε εμάς ούτε στον κόσμο! Κάθε χρόνο φτάναμε στην τελευταία μέρα και λέγαμε «Μα καλά, ήδη τελείωσε;» σαν να μας έκλεψαν μία μέρα από την τσέπη. Φέτος είπαμε «enough is enough» και προσθέσαμε μία extra μέρα για να μην ξαναπέσουμε σε post-festival κατάθλιψη τόσο γρήγορα!

Το Plastiras Lake Festival «μεγάλωσε» για τα καλά… τι φάση να περιμένουμε φέτος;

Φέτος νιώθουμε ότι το PLF έκανε ένα γερό upgrade. Περισσότερες σκηνές, περισσότερες δράσεις, μεγαλύτερο πρόγραμμα και γενικά πολύ περισσότερη ζωή μέσα στο βουνό και δίπλα στη λίμνη. Στόχος είναι να ξυπνάς το πρωί και να λες «τι να κάνω πρώτα;» και κάπου ανάμεσα σε όλα τα ωραία που σου έχουμε ετοιμάσει να χάνεις εντελώς την αίσθηση του χρόνου (με τον καλύτερο τρόπο, εννοείται).

Secret day με Θανάση Παπακωνσταντίνου και Δημήτρη Μυστακίδη - πώς προέκυψε αυτό και γιατί θέλατε έτσι να ξεκινήσει το φεστιβάλ;

Μας άρεσε η ιδέα να ξεκινήσουμε το φεστιβάλ λίγο πιο μαγικά και ήρεμα. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου θα παρουσιάσει ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, ενώ ο Δημήτρης Μυστακίδης θα ανέβει στη σκηνή για μια μεγάλη μουσική γιορτή. Μαζί φέρνουν ακριβώς αυτή την αυθεντική, ζεστή και σχεδόν παραμυθένια αύρα δίπλα στη λίμνη. Θέλαμε το opening να μοιάζει περισσότερο με μεγάλη, ζεστή παρέα παρά με «επίσημη πρώτη μέρα φεστιβάλ».

Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που προσπαθείτε να φέρετε εδώ και χρόνια και ακόμα το κυνηγάτε;

Υπάρχουν αρκετοί! Κάθε χρόνο έχουμε τη λίστα με τα «μακάρι φέτος». Άλλοτε δεν βγαίνει το timing, άλλοτε οι περιοδείες, άλλοτε η μοίρα λέει όχι. Αλλά ξέρεις τι; Αυτή η λίστα είναι και το ωραίο του πράγματος — πάντα υπάρχει κάτι όμορφο να ονειρεύεσαι για του χρόνου.

Τι feedback πήρατε από τον κόσμο των προηγούμενων χρόνων; Τι κρατήσατε και τι αλλάξατε φέτος;

Το πιο ωραίο που ακούμε είναι ότι ο κόσμος δεν θυμάται μόνο τα live, αλλά όλη την εμπειρία: random στιγμές στο camping, γλέντια στο βουνό, χαμένες ώρες δίπλα στη λίμνη. Κρατήσαμε ό,τι δούλευε τέλεια και δουλέψαμε πολύ σε όσα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα ώστε φέτος να είναι ακόμα πιο smooth και απολαυστικό.

Η αρκούδα πώς μπήκε στη ζωή του PLF και κατέληξε mascot;

Η αρκούδα ξεκίνησε σαν εσωτερικό αστείο στην αρχή, κάτι πολύ αυθόρμητο. Μας ταίριαζε όμως γάντι γιατί συνδυάζει τη φύση, το βουνό και αυτή την «άγρια αλλά ζεστή» ενέργεια που έχει το φεστιβάλ. Και κάπως έτσι, χρόνο με τον χρόνο, έγινε η επίσημη μασκότ και αγαπημένο μέλος της παρέας.

Ποια είναι η πιο χαοτική, αστεία ή «μόνο στο PLF γίνονται αυτά» στιγμή που έχετε ζήσει μέχρι τώρα;

Το ωραίο με το PLF είναι ότι κάθε χρόνο προκύπτουν στιγμές που δεν μπορείς να τις προγραμματίσεις. Ανάμεσα στη λίμνη, το βουνό, τη μουσική και τον κόσμο, συμβαίνουν πράγματα που μετά λες «αυτό μόνο εδώ γίνεται». Και αυτές ακριβώς οι στιγμές είναι που μένουν πιο πολύ στο μυαλό.

Πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον ψάχνει κάτι περισσότερο από συναυλίες — μια ολόκληρη εμπειρία;

Απολύτως. Ο κόσμος θέλει κάτι παραπάνω από ωραία live. Θέλει να ξυπνήσει μέσα στη φύση, να κάνει πεζοπορία, να χορέψει μεσημεριάτικα, να γνωρίσει κόσμο και μετά να καταλήξει το βράδυ μπροστά στη σκηνή δίπλα στη λίμνη. Η μουσική είναι η αφορμή, αλλά η συνολική εμπειρία είναι αυτό που μένει.

Τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει πρώτη φορά στο Plastiras Lake Festival;

Να έρθει χωρίς δεύτερη σκέψη! Το PLF είναι από αυτά τα φεστιβάλ που όσο κι αν σου τα περιγράψουμε, δεν πρόκειται να το καταλάβεις πραγματικά αν δεν το ζήσεις. Οπότε… έλα να το ζήσεις μαζί μας!

