Μογγολία: Ανακαλύφθηκαν ξανά γιγάντια αποτυπώματα δεινοσαύρων που είχαν χαθεί για 70 χρόνια

Ανακαλύφθηκε ξανά μονοπάτι δεινοσαύρων 120 εκατομμυρίων ετών που είχε χαθεί για 70 χρόνια, αποκαλύπτοντας γιγάντια είδη που περιπλανιόντουσαν μέχρι τη Μογγολία.

Γιγάντια αποτυπώματα δεινοσαύρων στη βόρεια Μογγολία εντοπίστηκαν ξανά, αφού είχαν χαθεί για περισσότερα από 70 χρόνια. Η τοποθεσία αυτή παρέχει αποδείξεις ότι μια περιοχή, η οποία είναι πλούσια σε απολιθώματα μικρών δεινοσαύρων από την ύστερη Κρητιδική περίοδο, φιλοξενούσε επίσης γιγάντια σαυρόποδα και θηριόποδα εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα.

Αν και μπορεί να φαίνεται δύσκολο να χαθούν αποτυπώματα μήκους 70 εκατοστών, η Μογγολία είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες του κόσμου, με τεράστιες ακατοίκητες εκτάσεις έξω από την πρωτεύουσα. Στην περιοχή Saizhurakh της βόρειας Μογγολίας, μια τοποθεσία που είχε αναφερθεί το 1950 αλλά η θέση της δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς, ανακαλύφθηκε εκ νέου, αποκαλύπτοντας έναν απροσδόκητο πλούτο 31 τεράστιων αποτυπωμάτων.

Τα αποτυπώματα σχηματίστηκαν στον Σχηματισμό Shinekhudag, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια από τον πηλό και την άμμο του πυθμένα μιας λίμνης κατά την πρώιμη Κρητιδική περίοδο. Όταν η στάθμη του νερού υποχωρούσε επιτρέποντας το σχηματισμό στρωμάτων άμμου, οι δεινόσαυροι διέσχιζαν την περιοχή, πιθανώς αναζητώντας τα εναπομείναντα αποθέματα νερού.

Οι διαδρομές των γιγάντων

Δύο από τις διαδρομές δημιουργήθηκαν από σαυρόποδα με μήκος που ξεπερνούσε τα 15 μέτρα. Τα ζώα είχαν παρόμοιο μέγεθος και το ένα φαίνεται πως ακολουθούσε το άλλο, με αποτέλεσμα τα αποτυπώματά τους να αλληλοκαλύπτονται, θυμίζοντας τη μετακίνηση μιας αγέλης ελεφάντων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι εντοπίστηκαν πιθανά ίχνη από πέντε θηριόποδα, τα οποία είχαν μήκος 7,4 έως 8,8 μέτρα, αν και μόνο η μία διαδρομή θεωρείται απόλυτα επιβεβαιωμένη. Καθώς τα οικοσυστήματα δεν μπορούν να συντηρήσουν μεγάλο αριθμό μεγάλων σαρκοφάγων, η παρουσία πέντε τέτοιων ζώων στο ίδιο σημείο, πιθανώς την ίδια ημέρα πριν λασπώσει το έδαφος, εγείρει σημαντικά ερωτήματα.

Το μεγαλύτερο από αυτά τα σαρκοφάγα άφησε ένα αποτύπωμα μήκους 57 εκατοστών. Αν και η πρώτη σκέψη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κυνηγούσαν σε αγέλες, οι κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνταν τα θηριόποδα φαίνονται τυχαίες. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό κάποια πλούσια πηγή τροφής να προσέλκυσε όλα τα ζώα στο ίδιο σημείο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

