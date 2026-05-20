Το πιο επικίνδυνο χαριτωμένο ζώο: Το μοναδικό δηλητηριώδες θηλαστικό στον κόσμο

Το slow loris μοιάζει ακίνδυνο, όμως είναι το μοναδικό θηλαστικό πρωτεύον στον κόσμο. Το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και έντονο πόνο.

Μπορεί να θυμίζει ένα από τα πιο χαριτωμένα πλάσματα της φύσης, όμως ο λεμούριος slow loris κρύβει έναν απρόσμενα επικίνδυνο μηχανισμό άμυνας.

Πρόκειται για το μοναδικό δηλητηριώδες πρωτεύον θηλαστικό στον κόσμο, με ένα δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, αλλεργικό σοκ και ακόμη και νέκρωση ιστών.

Το μικρό αυτό νυχτόβιο ζώο, που ζει στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας, παράγει τοξική ουσία από αδένες κοντά στους αγκώνες του.

Όταν αισθανθεί απειλή, αναμειγνύει την ουσία με το σάλιο του και μετατρέπει το δάγκωμά του σε ισχυρό αμυντικό όπλο.

Παρά την αργή και ήρεμη κίνησή του, η συμπεριφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Οι αργές κινήσεις αποτελούν στρατηγική επιβίωσης, βοηθώντας το να περνά απαρατήρητο από θηρευτές μέσα στο πυκνό τροπικό περιβάλλον.

