Από το ψαλτήρι στο heavy metal: Ο ιερέας από το Ναύπλιο που «τρέλανε» το Pitchfork

Όταν το «Κύριε Ελέησον» συναντά το doom metal και το Pitchfork προσκυνά. Ο πατήρ Διονύσιος από το Ναύπλιο γράφει μουσική ιστορία.

Τον Μάιο του 2026, η Ελλάδα δονείται από το απόλυτο moshpit, με τους Metallica και τους Iron Maiden να γεμίζουν στάδια και να ξεσηκώνουν τα πλήθη. Κι όμως, η πιο ανατρεπτική μουσική «βόμβα» της χρονιάς δεν έσκασε από κάποιο underground στούντιο των Εξαρχείων, αλλά από το Ναύπλιο. Συγκεκριμένα, από την ενορία της Γεννήσεως της Θεοτόκου (τη γνωστή «Παναγίτσα»), όπου ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποφάσισε να αποδείξει ότι ο Παράδεισος... έχει πολύ βαρύ μπάσο.

