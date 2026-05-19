Κοπάδι 300 κατσικιών εισβάλλει στους ισπανικούς δρόμους με μια απροσδόκητη αποστολή: Να σταματήσει τις πυρκαγιές

Ισπανική πόλη χρησιμοποιεί ελεγχόμενη βόσκηση με περισσότερες από 300 κατσίκες για να καθαρίσει τις πράσινες περιοχές και να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι.

Οι δρόμοι και οι χώροι πρασίνου του Σότο ντελ Ρεάλ της Ισπανίας έχουν γεμίσει αυτές τις ημέρες από έναν ασυνήθιστο επισκέπτη, ένα κοπάδι από περισσότερες από 300 κατσίκες, το οποίο θα περιηγηθεί σε διάφορα σημεία του δήμου με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, να βοηθήσει στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της εκστρατείας προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο δήμος της Μαδρίτης, ο οποίος επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της εντατικής χρήσης μηχανημάτων. Για περίπου έναν μήνα, τα ζώα θα δράσουν σε σχεδόν 16 εκτάρια φυσικών λιβαδιών, αντιπυρικών ζωνών και ευαίσθητων χώρων που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες.

Ο στόχος αυτής της δράσης και το μονοπάτι του κοπαδιού

Ο αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας, Νάτσο Γκαρσία, εξηγεί: «Στόχος είναι η ανάκτηση παραδοσιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες, συνδυάζοντας την πρόληψη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενημέρωση του κοινού».

Το κοπάδι ανήκει στον νεαρό κτηνοτρόφο Χαβιέρ ντε λος Νιέτος και έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στη ζώνη πρασίνου του Αρόγιο Ματαρούμπιας της Σιέρα Ρεάλ, ανάμεσα στο σχολείο CEIP Chozas de la Sierra και τον αστικό λαχανόκηπο.

Τις επόμενες ημέρες, οι κατσίκες θα διασχίσουν αρκετούς δρόμους του αστικού κέντρου για να μετακινηθούν μέχρι το Πάρκο του Ποταμού, όπου θα παραμείνουν για περίπου δέκα ημέρες πραγματοποιώντας εργασίες φυσικού καθαρισμού. Στη συνέχεια, θα συνεχίσουν σε περιοχές αντιπυρικών ζωνών κοντά στον οικισμό Σιέρα Ρεάλ.

Μια βιώσιμη, βιολογική και εναλλακτική λύση

Το σύστημα επιτρέπει τη μείωση της συσσωρευμένης φυτικής ύλης σε χώρους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά τους μήνες της ζέστης, δυσκολεύοντας έτσι την εξάπλωση πιθανών πυρκαγιών.

Επιπλέον, η χρήση του ζωικού κεφαλαίου αποφεύγει τον θόρυβο και τις ρυπογόνες εκπομπές που σχετίζονται με τα παραδοσιακά μηχανήματα και ευνοεί τη φυσική αναγέννηση του εδάφους.

Οι κατσίκες βοηθούν στη διασπορά των σπόρων, ευνοούν τη βιοποικιλότητα και μετατρέπουν τα φυτικά υπολείμματα σε οργανικό λίπασμα με φυσικό τρόπο.

