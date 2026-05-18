Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο: 220 μέτρα μήκος και τρία γιγαντιαία πανιά 1.500 τ.μ.

Το Orient Express Corinthian ανοίγει μια νέα εποχή στην πολυτελή κρουαζιέρα, συνδυάζοντας ιστιοπλοΐα, υβριδική πρόωση και 54 σουίτες.

Το Saint-Nazaire της Γαλλίας έγινε το σκηνικό για την επίσημη βάφτιση ενός πλοίου που μοιάζει να βγήκε από άλλη εποχή, αλλά με τεχνολογία του μέλλοντος. Το Orient Express Corinthian, το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο, παρουσιάστηκε επίσημα στις 29 Απριλίου 2026 στα ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique.

Το πλοίο έχει μήκος 220 μέτρα και σηματοδοτεί την είσοδο της Accor, μέσω του ιστορικού brand Orient Express, σε μια νέα κατηγορία θαλάσσιας πολυτέλειας. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό κρουαζιερόπλοιο με λίγα διακοσμητικά πανιά, αλλά για ένα υβριδικό σκάφος που συνδυάζει ιστιοφορία και μηχανική πρόωση.

Τρία πανιά πάνω από 100 μέτρα

Η καρδιά του Orient Express Corinthian είναι το σύστημα SolidSail. Το πλοίο διαθέτει τρία κατάρτια από ανθρακονήματα, ύψους άνω των 100 μέτρων, με άκαμπτα πανιά επιφάνειας 1.500 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Συνολικά, η επιφάνεια των πανιών φτάνει τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα.

Τα κατάρτια μπορούν να περιστρέφονται, ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τον άνεμο, ενώ το πλοίο μπορεί να κινείται μόνο με ιστιοπλοϊκή πρόωση όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε δοκιμές με ανέμους 20 κόμβων, το πλοίο φέρεται να έφτασε τους 12 κόμβους αποκλειστικά με τη δύναμη του ανέμου.

Παρά την έμφαση στα πανιά, το Corinthian δεν βασίζεται μόνο στον άνεμο. Διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο λειτουργεί όταν οι άνεμοι δεν επαρκούν ή όταν το πλοίο χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα σε ελιγμούς και ταξίδια. Η εξοικονόμηση εκπομπών που αναφέρεται στο project φτάνει έως 9.000 τόνους CO2 τον χρόνο, σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά πλοία, ανάλογα όμως με το πόσο συχνά θα αξιοποιείται πραγματικά η ιστιοφορία.

Το Orient Express Corinthian ανήκει στην κλάση Silenseas, που αναπτύχθηκε από τα γαλλικά ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique ύστερα από χρόνια έρευνας. Το σκάφος έχει τέσσερα καταστρώματα και χωρητικότητα μόλις 110 επιβατών, κάτι που δείχνει καθαρά ότι απευθύνεται στην υπερπολυτελή πλευρά της κρουαζιέρας και όχι στη μαζική αγορά.

Οι 54 σουίτες του πλοίου έχουν μεγάλες πανοραμικές επιφάνειες, ενώ το concept πατάει πάνω στην παλιά λάμψη του Orient Express, του ονόματος που συνδέθηκε με τα πολυτελή ταξίδια με τρένο. Στο νέο του κεφάλαιο, όμως, το brand περνά στη θάλασσα, με έμφαση στη γαλλική αισθητική, στη γαστρονομία και στη ναυπηγική τεχνολογία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, το πλοίο ξεκινά την πρώτη του εμπορική σεζόν στη Μεσόγειο και την Αδριατική, με δρομολόγια από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2026. Στη συνέχεια αναμένεται να περάσει τον Ατλαντικό, με προορισμό την Καραϊβική για τη χειμερινή περίοδο.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η πολυτέλεια. Είναι και το αν ένα τόσο μεγάλο πλοίο μπορεί να δείξει έναν διαφορετικό δρόμο για την κρουαζιέρα, έναν κλάδο που πιέζεται όλο και περισσότερο για τις εκπομπές του. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο παραμένει ορυκτό καύσιμο, άρα δεν μιλάμε για μηδενικό αποτύπωμα. Όμως η χρήση μεγάλων άκαμπτων πανιών δίνει μια σοβαρή δοκιμή για το πόσο μπορεί ο άνεμος να επιστρέψει στη ναυτιλία, όχι ως ρομαντική εικόνα, αλλά ως πραγματικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας.

