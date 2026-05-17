Δήμαρχος μάζεψε τους οδοκαθαριστές για «απόλυση»: Άνοιξαν τους φακέλους και είδαν αύξηση στα 600 ευρώ (vid)

Οι εργαζόμενοι νόμιζαν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, όμως μέσα στους φακέλους βρήκαν την ανακοίνωση για αύξηση μισθού.

Ένα βίντεο από τη Βραζιλία έγινε viral στα social media, όχι μόνο για την έκπληξη που έκρυβε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε. Ο δήμαρχος της πόλης Malhador, στην πολιτεία Sergipe, συγκέντρωσε τους οδοκαθαριστές σε δημόσια πλατεία και άρχισε να τους μιλά με ύφος που παρέπεμπε σε δυσάρεστη ανακοίνωση.

Ο Assisinho, όπως είναι γνωστός ο δήμαρχος, είπε στους εργαζόμενους ότι δεν είχε κοιμηθεί όλη τη νύχτα και πως, δυστυχώς, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την αποκομιδή. Μάλιστα, η ατάκα του άφηνε να εννοηθεί ότι όλοι θα απολυθούν, προκαλώντας αμέσως ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά του.

Από το σοκ στην ανακούφιση

Η ένταση μεγάλωσε όταν οι οδοκαθαριστές πήραν στα χέρια τους φακέλους, οι οποίοι υποτίθεται ότι περιείχαν τα έγγραφα της απόλυσής τους. Κάποιοι τους άνοιξαν σιωπηλοί, άλλοι φάνηκαν εμφανώς αγχωμένοι, καθώς πίστεψαν ότι έχαναν τη δουλειά τους.

Όμως η αλήθεια ήταν τελείως διαφορετική. Μέσα στους φακέλους δεν υπήρχαν έγγραφα απόλυσης, αλλά η ανακοίνωση ότι η δημοτική αρχή θα προωθήσει αύξηση μισθού για την κατηγορία τους. Το νέο ποσό που ανακοινώθηκε ήταν 3.500 ρεάλ, δηλαδή περίπου 600 ευρώ.

Μετά την αποκάλυψη, ο δήμαρχος εξήγησε ότι όλο αυτό ήταν μια φάρσα με αφορμή την Ημέρα του Οδοκαθαριστή. «Ήθελα να σας πω ευχαριστώ και κανείς δεν απολύεται εδώ. Είστε οι πρώτοι οδοκαθαριστές που θα λάβετε μισθό 3.500 ρεάλ. Το αξίζετε για όλα όσα κάνετε για την πόλη», είπε στους εργαζόμενους.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που η αγωνία μετατρέπεται σε συγκίνηση και χειροκροτήματα. Η εικόνα των εργαζομένων που περνούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τον φόβο στην ανακούφιση ήταν και ο λόγος που το απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί γρήγορα στα social media.

Πάντως, η αύξηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί θεσμικά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το σχετικό σχέδιο νόμου θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Malhador και θα πρέπει να εγκριθεί από τους συμβούλους για να ισχύσει επίσημα. Μέχρι τότε, πρόκειται για εξαγγελία που χρειάζεται θεσμική έγκριση.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά και τη συζήτηση για την αξία των οδοκαθαριστών, ενός επαγγέλματος που συχνά περνά απαρατήρητο, παρότι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία κάθε πόλης. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται καθημερινά στην αποκομιδή απορριμμάτων, στον καθαρισμό δρόμων και στη διατήρηση της δημόσιας υγιεινής.

Η κίνηση του δημάρχου προκάλεσε συγκίνηση, αλλά άνοιξε και συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση. Γιατί όσο θετική κι αν είναι μια αύξηση μισθού, το να κάνεις εργαζόμενους να πιστέψουν έστω και για λίγα λεπτά ότι απολύονται μαζικά δεν είναι μια αθώα πλάκα. Είναι μια στιγμή πραγματικής αγωνίας για ανθρώπους που ζουν από τη δουλειά τους.

Η φράση του δημάρχου, ότι «το αξίζετε για όλα όσα κάνετε για την πόλη», ήταν τελικά εκείνη που έμεινε περισσότερο. Γιατί πέρα από τη φάρσα, το βίντεο έγινε θέμα για έναν απλό λόγο: για λίγα λεπτά, οι άνθρωποι που κρατούν μια πόλη καθαρή βρέθηκαν στο κέντρο της προσοχής.

