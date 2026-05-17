Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα με δάκρυα στα μάτια: «Ελπίζω να σας έκανα περήφανους» (vid)

Ο Akylas γύρισε στην Αθήνα μετά τη 10η θέση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 και μίλησε συγκινημένος για την εμπειρία, την πίεση και την αγάπη του κόσμου.

Στην Ελλάδα επέστρεψε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου ο Akylas, μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής, μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Ο νεαρός τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ελλάδα με το Ferto και κατέκτησε τη 10η θέση, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον περίμεναν δημοσιογράφοι αλλά και κόσμος, με τον ίδιο να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή. Ο Akylas ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν σε όλο αυτό το ταξίδι, λέγοντας πως έζησε μια πρωτόγνωρη εμπειρία και πως νιώθει ευγνωμοσύνη για την αγάπη που έλαβε.

«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους»

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», είπε ο Akylas, παραδεχόμενος πως είναι ακόμη συναισθηματικά φορτισμένος από όσα έζησε στη Eurovision.

Ο τραγουδιστής στάθηκε και στη δύσκολη συναισθηματική στιγμή που βίωσε μετά τον τελικό, λέγοντας πως ένιωσε ότι όλο αυτό που είχε χτιστεί τους προηγούμενους μήνες ξαφνικά τελείωνε. «Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του κόσμου, τονίζοντας ότι αυτό ήταν που τον συγκίνησε περισσότερο. «Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε», είπε.

Ο Akylas έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ομάδα της ελληνικής αποστολής, λέγοντας πως όλοι δούλεψαν σκληρά για το αποτέλεσμα. «Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες», ανέφερε, ευχαριστώντας τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω στη σκηνή και όλη την ομάδα του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ξεκαθάρισε επίσης πως οι προσδοκίες για νίκη δεν ήταν κάτι που τον βάρυνε. Όπως είπε, χάρηκε που τόσος κόσμος πίστεψε στην ελληνική συμμετοχή, αλλά για εκείνον η ουσία ήταν ότι βρέθηκε εκεί και το απόλαυσε. «Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο μετά τον τελικό, ο Akylas είχε δηλώσει πως στενοχωρήθηκε για τη 10η θέση της Ελλάδας, επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», είχε πει στην ΕΡΤ1, τονίζοντας πως σε όλο το ταξίδι έδωσε όχι μόνο το 100%, αλλά το 200% της αντοχής του.

Μιλώντας για τη συνέχεια, αποκάλυψε πως έχει ήδη έτοιμο ένα άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Έτσι, μετά τη Eurovision, ο Akylas φαίνεται πως μπαίνει κατευθείαν στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας του, έχοντας ήδη κερδίσει μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα και μια εμπειρία που, όπως είπε, θα του μείνει για πάντα.

