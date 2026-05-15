Ψαράς ταξίδεψε στην άκρη της Γης και έπιασε τον μεγαλύτερο σολομό στον κόσμο: 20 κιλά και μήκος πάνω από ένα μέτρο

Ο Alexandre Dick ταξίδεψε μέχρι την Παταγονία ώστε να αλιεύσει τον μεγαλύτερο σολομό στον κόσμο.

Ένας επιχειρηματίας και λάτρης της αλιείας από το Μπρούσκε της Βραζιλίας, ο Alexandre Dick, εκπλήρωσε έναν από τους μεγαλύτερους στόχους της ζωής του. Διανύοντας μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα με προορισμό την Παταγονία, ήρθε αντιμέτωπος με δύσβατα μονοπάτια και πολικές θερμοκρασίες, καταφέρνοντας να αντικρίσει μοναδικά τοπία και να ζήσει μια πρωτόγνωρη περιπέτεια.

Η «αναμέτρηση» με τον βασιλικό σολομό που βγήκε νικητής

Κατά τη διάρκεια αυτού του απαιτητικού ταξιδιού, ο Dick ήρθε αντιμέτωπος με έναν βασιλικό σολομό, ο οποίος συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του είδος του παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο ψάρι είχε βάρος περίπου 20 κιλά και μήκος 105 εκατοστά, ενώ η αλίευσή του πραγματοποιήθηκε στα νερά του ποταμού Φρίο, στη Χιλή.

Ο Βραζιλιάνος εξομολογήθηκε ότι αποτελούσε ένα όνειρο που κυνηγούσε εντατικά από το 2019. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καθώς η ομάδα του χρειάστηκε να κατασκηνώσει στους -2 βαθμούς Κελσίου με τον διαρκή φόβο της βροχής που θα κατέστρεφε τα σχέδιά τους, ο καιρός στάθηκε σύμμαχος.

Για δύο ημέρες ο ήλιος τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, προσφέροντας στον Dick την απόλυτη εμπειρία της Παταγονίας με πεζοπορία, διανυκτέρευση σε αιώρες και επαφή με την άγρια φύση.

Μια απαιτητική διαδικασία και η επιστροφή στο ποτάμι

Η επιτυχής αλίευση του σολομού έγινε στις 21 Απριλίου, μετά από μια διαδικασία που δοκίμασε την υπομονή, την τεχνική κατάρτιση και τη σωματική αντοχή του ψαρά. Όπως εξήγησε ο ίδιος, το καφέ χρώμα του ψαριού μαρτυρούσε ότι βρισκόταν στα τελευταία στάδια του κύκλου της ζωής του, έχοντας ολοκληρώσει την αναπαραγωγική του φάση.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις από τον επίσημο φορέα BGFA, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επικύρωση των εθνικών ρεκόρ αλιείας με αγκίστρι, ο βασιλικός σολομός απελευθερώθηκε και επιστράφηκε με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον. Τα στοιχεία της μέτρησης στάλθηκαν για αξιολόγηση στην ειδική κατηγορία που αφορά τα ψάρια που αλιεύονται από Βραζιλιανούς σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, το παγκόσμιο ρεκόρ που αναγνωρίζει ο Διεθνής Σύνδεσμος Αθλητικής Αλιείας (IGFA) ανήκει σε έναν σολομό 116 εκατοστών που πιάστηκε το 2015 στη Χιλή. Όσον αφορά το ρεκόρ της Βραζιλίας, το κατέχει ο Iago Gryczynski, ο οποίος τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους είχε καταφέρει να πιάσει έναν σολομό ίδιου μεγέθους, 105 εκατοστών, επίσης σε χιλιανά ύδατα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ