Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ο αθλητισμός μου δίνει εκτός από τη σωματική και ψυχική δύναμη»

O Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έχει τρέξει 13 Μαραθωνίους και πιστεύει ότι είναι πολύ εύκολο να σηκωθούμε από τον καναπέ.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι πρώτα από όλα ο πατέρας της Μαριαλένας, της Φωτεινής και του Αλέξανδρου. Μετά, είναι Υφυπουργός Υγείας. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Όχι γενικά και αόριστα. Τρέχει κανονικά Μαραθωνίους. Δεκατρείς τον αριθμό.

Tον αγαπούσε πάντα τον αθλητισμό αλλά δεν ήταν πάντα στη ζωή του. Ειδικά μετά τη φοιτητική ζωή, η άθληση δεν ήταν στην καθημερινότητά του. Την ξαναβρήκε γύρω στα 40. Πλέον τρέχει μαζί με τα παιδιά του και δεν φοβάται καθόλου την ημέρα που θα τον ξεπεράσουν σε επιδόσεις.

