Η Κούβα στα πρόθυρα κατάρρευσης και μια ιδιοφυΐα ξεκινά εταιρεία που αλλάζει τα πάντα: «Πηγαίνει κατευθείαν στη μηχανή»

Η εφεύρεση 21χρονου Κουβανού σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά οχήματα της χώρας και τους εργαζόμενους που τα χρησιμοποιούν.

Σε μια Κούβα που παραλύει από την ιστορική ενεργειακή κρίση, τις ελλείψεις καυσίμων και τις καθημερινές διακοπές ρεύματος, ο 21χρονος Yadán Pablo Espinosa προσφέρει μια «ανάσα» ελπίδας.

Ο νεαρός επιχειρηματίας σχεδίασε και υλοποίησε ένα σπιτικό σύστημα εγκατάστασης ηλιακών πάνελ σε ηλεκτρικά τρίκυκλα, σώζοντας το εισόδημα δεκάδων μεταφορέων που εξαρτώνται από αυτά τα οχήματα για την καθημερινή τους επιβίωση.

Πως λειτουργεί η εφεύρεση του Espinosa

Αν και η κουβανική κυβέρνηση προώθησε τα ηλεκτρικά τρίκυκλα ως εναλλακτική λύση στην έλλειψη καυσίμων, τα συνεχή και παρατεταμένα μπλακ άουτ κατέστησαν τη φόρτιση των μπαταριών σχεδόν αδύνατη. Ο Espinosa είδε την ευκαιρία στον ήλιο της Καραϊβικής, προσφέροντας στους οδηγούς την ενεργειακή ανεξαρτησία που αναζητούσαν απεγνωσμένα για να συνεχίσουν να εργάζονται.

Σε ένα μικρό οικογενειακό εργαστήριο, μαζί με τον πατέρα του και τους τρεις αδελφούς του, ο Espinosa κατασκευάζει ειδικές σιδερένιες βάσεις για την οροφή των οχημάτων. Εκεί τοποθετούνται ηλιακά πάνελ ισχύος 550 έως 650 Watt, τα οποία λειτουργούν με διπλό ρόλο. Αφενός χρησιμεύουν ως στέγαστρο που προστατεύει τον οδηγό από τον ήλιο και τη βροχή, και αφετέρου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με σταθερό ρυθμό.

Όσο το όχημα κυκλοφορεί, η ενέργεια τροφοδοτεί απευθείας τον κινητήρα, μειώνοντας τις απαιτήσεις από τη μπαταρία. Όταν το όχημα σταματά σε φανάρια ή για την παράδοση εμπορευμάτων, η ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, εντελώς δωρεάν και χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε πρίζα.

Οικονομική ανάσα για τους εργαζόμενους της Κούβας

Μέχρι στιγμής, το εργαστήριο έχει εξοπλίσει 15 τρίκυκλα, ενώ η λίστα αναμονής μεγαλώνει διαρκώς καθώς η είδηση διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Για τους εργαζόμενους που μεταφέρουν τρόφιμα, δέματα ή επιβάτες, η καινοτομία αυτή σημαίνει το τέλος του φόβου να μείνουν στη μέση του δρόμου από μπαταρία.

Πλέον, δεν χρειάζεται να απορρίπτουν μακρινές διαδρομές και μπορούν να συνεχίζουν την εργασία τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των πολύωρων διακοπών ρεύματος. Αυτή η βελτιωμένη απόδοση τους επιτρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποδεικνύοντας ότι η ευρηματικότητα μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και στις πιο σκληρές κρίσεις.

