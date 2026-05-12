Τουρίστας επιτέθηκε στη φώκια-σύμβολο της Χαβάης και ξυλοκοπήθηκε από κάτοικο: «Είμαι πλούσιος» (vid)

Τουρίστας πέταξε πέτρα σε απειλούμενο είδος φώκιας στη Χαβάη, εξόργισε τους ντόπιους και ξυλοκοπήθηκε για αυτή του την πράξη.

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στη Χαβάη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει έναν τουρίστα να πετάει πέτρα σε μια φώκια του είδους «monk seal», η οποία ανήκει σε απειλούμενο είδος.

Το περιστατικό πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της προκλητικής στάσης του άνδρα, αλλά και της βίαιης αντίδρασης ενός κατοίκου της περιοχής.

Ξυλοκοπήθηκε από ντόπιο κάτοικο μετά την επίθεση στη φώκια: «Ήρωας»

Στόχος του τουρίστα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο ελπίδας και ανάκαμψης για το Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2023. Όταν παρευρισκόμενοι τον προειδοποίησαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία, ο άγνωστος άνδρας φέρεται να απάντησε με περιφρόνηση: «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

NEW: Seattle man gets beaten up by a local in Hawaii after he threw a massive rock at a monk seal.



The man was seen getting pummelled by a local after throwing a rock at the seal on Maui.



The man who took matters into his own hands has been awarded a letter of… pic.twitter.com/WLtSeIbdhn May 11, 2026

Η προκλητική συμπεριφορά του τουρίστα οδήγησε σε έκρηξη βίας. Κάτοικος της περιοχής επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τον άνδρα που πέταξε την πέτρα, με τη σκηνή να έχει καταγραφεί σε βίντεο. Μάλιστα, ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα πήρε θέση υπέρ του κατοίκου, αποκαλώντας τον «ήρωα» και επαινώντας δημόσια την αντίδρασή του.

Ukrainian businessman Ihor Lytvynchuk was reportedly beaten in Hawaii after attacking a rare monk seal, — Hawaii News Now



On the island of Maui, the animal abuser threw a large rock at a Hawaiian monk seal named Lani — a rare protected species.



According to witnesses, after… https://t.co/E2M0MS6nvC pic.twitter.com/BHGhZoHeGg May 11, 2026

Πρόστιμο και φυλάκιση οι ποινές που θα έρθει αντιμέτωπος ο παραβάτης

Ο τουρίστας προσήχθη για ανάκριση από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για την απαγγελία κατηγοριών.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως και 50.000 δολάρια, ενώ είναι και πιθανή η φυλάκισή του.

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους επισκέπτες: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές. Καλωσορίζουμε όσους αντιμετωπίζουν την άγρια ζωή μας με φροντίδα και "αλόχα"».

