Λίγο πριν εμφανιστούν οι Metallica στη σκηνή, το κατάμεστο ΟΑΚΑ δίνει μοναδικό παλμό με ένα τεράστιο «κύμα». Δείτε αποκλειστικά βίντεο και φωτογραφίες του Gazzetta Plus.

Σε ρυθμούς Metallica κινείται από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (9/5) το ΟΑΚΑ, με χιλιάδες φίλους της metal - και όχι μόνο - μουσικής να έχουν γεμίσει ασφυκτικά το στάδιο, λίγη ώρα πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος.

Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική, με τους θεατές να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες στις εξέδρες, κάνοντας ακόμη και «κύμα» μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όσο περιμένουν τους Metallica να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του Gazzetta Plus από το ΟΑΚΑ

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18:00 με τους Knocked Loose να δίνουν το εναρκτήριο σήμα της βραδιάς, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι Gojira, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εμφάνισή τους.

Όσο περνά η ώρα, ο κόσμος συνεχίζει να γεμίζει κάθε σημείο του σταδίου, δημιουργώντας μια μοναδική συναυλιακή ατμόσφαιρα, σε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές των τελευταίων ετών στην Αθήνα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ