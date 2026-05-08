Γυναίκα με 25 προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι να αλλάζει ανάμεσά τους μέσα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας είναι μια ψυχική πάθηση κατά την οποία «δύο ή περισσότερες ξεχωριστές προσωπικότητες ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές».

Μια γυναίκα που πάσχει από διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (DID) μίλησε ανοιχτά για τη ζωή με τη σπάνια ψυχική διαταραχή, περιγράφοντας πόσο «σοκαριστικό» και «αποπροσανατολιστικό» είναι να αλλάζει ανάμεσα στις διαφορετικές προσωπικότητες που συνυπάρχουν μέσα της.

Η Μπο Χούπερ διαγνώστηκε με DID σε ηλικία 19 ετών και αντιμετωπίζει απώλειες μνήμης, μετατραυματικό στρες (PTSD), έντονα flashbacks και δεκάδες διαφορετικές «alter personalities» – εναλλακτικές προσωπικότητες – ανάμεσά τους ένα εξάχρονο κορίτσι που «λατρεύει το Πάσχα» και μια 19χρονη γυναίκα που αποτελεί, όπως λέει, την «ενσάρκωση της αυτοπεποίθησης».

